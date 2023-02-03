Арестован руководитель отдела собственной безопасности МВД по краю

По версии следствия, г-н Егоров в составе преступной группы c июля 2021 по август 2022 получил от «черных лесорубов» две взятки общим размером 2,5 млн рублей.

Г-ну Егорову суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Справка

Александр Егоров родился в 1990 в Майкопе. В 2012 окончил Ростовский юридический институт МВД России, а в 2016 Российский государственный социальный университет. Службу в органах внутренних дел начал в 2012 в отделе уголовного розыска УВД Майкопа. В различные годы занимал должности в управлении угрозыска МВД Адыгеи, управлении наркоконтроля и управлении угрозыска ГУ МВД по Красноярскому краю. С 2019 являлся заместителем начальника отдела МВД России «Емельяновский». С мая 2020 был назначен начальником Богучанского отдела МВД.