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Дорогам близ Красноярска добавят интеллекта за 157 млн

Дорогам близ Красноярска добавят интеллекта за 157 млн
Иллюстрация: пресс-служба Министерства транспорта Красноярского края

В этом году городскую и краевую транспортные системы планируется объединить в одну.

#НОВОСТИ

На трассах около Красноярска в 2023 установят 110 новых детекторов транспорта, шесть автоматических дорожных метеостанций, 12 динамических информационных табло и дополнительные видеокамеры. На это из краевого и федерального бюджета будет выделено 157,4 млн рублей, сообщили в Министерстве транспорта Красноярского края.

Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Красноярске начали внедрять с 2020, а в 2022 к ее созданию подключились и краевые дорожники.

В пригороде установили новые метеостанции, детекторы транспорта и начали внедрять новое программное обеспечение. Это позволит мониторить загруженность транспортных потоков, отслеживать и прогнозировать метеообстановку на трассах, чтобы подрядные организации могли вовремя подсыпать и убирать проезжую часть», — рассказал замминистра транспорта края Дмитрий Зотин.

Кроме того, в этом году в Минтрансе планируют интегрировать городскую и краевую ИТС, чтобы следить за ситуацией на дорогах по всей красноярской агломерации.

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Автор: Петр Савельев
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