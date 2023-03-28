Строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост может затянуться

Сегодня депутаты горсовета спросили мэра Владислава Логинова, на каком этапе сейчас находится строительство дороги с Пашенного на Николаевский мост.

Глава города сообщил, что продолжается выкуп объектов и земельных участков у собственников. Договориться удалось не со всеми, поэтому вопросы сейчас решаются в судебном порядке.

Пока мы находимся на такой стадии, точный прогноз по строительству развязки дать сложно.Будем ориентироваться на решения судов», — сообщил Владислав Логинов.

Подготовительные работы стартовали в прошлом году. Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительная, по ул. Графитная на северо-запад до Николаевского моста по стыку черты городской застройки и промышленных территорий. Проезжая часть будет двухполосной, ширина проезжей части составит 7 метров. По контракту дорога должны быть достроена осеньбю 2023.

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Мэрия продолжит принимать заявки от потенциальных подрядчиков до 23 марта.