В Красноярске на Пашенном построят еще один жилой микрорайон

Он займет почти 23 га земли. Скоро начнется ее планировка и межевание.

В Красноярске в районе ул. Складской (Пашенный) планируют построить новый микрорайон. Для этого сейчас готовится проект планировки и межевания этой территории. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города.

По данным, указанным в приложении к документу, площадь территории, которая пойдет под застройку составляет 22,95 га. С востока она граничит с ул. Судостроительной, с юга и запада — с ул. Складской, а с севера — с рекой Енисей.

Проектировкой и межеванием этой земли будет заниматься компания «Флагман». На все ей дается 180 дней с момента публикации постановления мэрии.

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