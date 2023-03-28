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В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

В Красноярском крае обновили карту дорожных камер
Иллюстрация: mintrans.krskstate.ru

Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.

#НОВОСТИ

Карта расположения комплексов фотовидеофиксации нарушении ПДД в Красноярском крае обновилась, рассказали в КрУДор.

На ней указаны все рубежи контроля, действующие на сегодня в регионе. Всего их 218 — 56 передвижных и 162 стационарных. По карте можно узнать адрес установки комплекса и его тип.

Также специалисты готовы ответить на вопросы о видах фиксируемых нарушений и имеющихся ограничениях скоростного режима. Для этого нужно заполнить небольшую форму связи — на каждом комплексе есть кнопка „задать вопрос“», — добавляют в Краевом управлении автодорог.

Карта расположена здесь.

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По итогу этого года к системе будет подключено порядка 5 000 камер, установленных на улицах, в скверах, ТРЦ и т.д.

Автор: Петр Савельев
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