В Красноярском крае обновили карту дорожных камер
Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.
Карта расположения комплексов фотовидеофиксации нарушении ПДД в Красноярском крае обновилась, рассказали в КрУДор.
На ней указаны все рубежи контроля, действующие на сегодня в регионе. Всего их 218 — 56 передвижных и 162 стационарных. По карте можно узнать адрес установки комплекса и его тип.
Также специалисты готовы ответить на вопросы о видах фиксируемых нарушений и имеющихся ограничениях скоростного режима. Для этого нужно заполнить небольшую форму связи — на каждом комплексе есть кнопка „задать вопрос“», — добавляют в Краевом управлении автодорог.
Карта расположена здесь.
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