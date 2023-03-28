В Красноярском крае обновили карту дорожных камер

Всего в регионе установлено более 200 камер. С помощью новой карты можно не только узнать места их установки, но и задать вопросы специалистам.

Карта расположения комплексов фотовидеофиксации нарушении ПДД в Красноярском крае обновилась, рассказали в КрУДор.

На ней указаны все рубежи контроля, действующие на сегодня в регионе. Всего их 218 — 56 передвижных и 162 стационарных. По карте можно узнать адрес установки комплекса и его тип.

Также специалисты готовы ответить на вопросы о видах фиксируемых нарушений и имеющихся ограничениях скоростного режима. Для этого нужно заполнить небольшую форму связи — на каждом комплексе есть кнопка „задать вопрос“», — добавляют в Краевом управлении автодорог.

Карта расположена здесь.

Читайте также:

Красноярску добавят полмиллиарда рублей на дороги

Деньги пойдут не только на центральные магистрали, но и дворы и другие проезды.

В Красноярском крае с 17 апреля введут ограничения для движения грузовиков

На дорогах регионального значения Красноярского края введут традиционные ограничения для движения грузовых автомобилей.

Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»

По итогу этого года к системе будет подключено порядка 5 000 камер, установленных на улицах, в скверах, ТРЦ и т.д.