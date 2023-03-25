В Красноярском крае с 17 апреля введут ограничения для движения грузовиков

На дорогах регионального значения Красноярского края введут традиционные ограничения для движения грузовых автомобилей.

Управлении автомобильных дорог рассказали, что проезд будет запрещен с 17 апреля по 16 мая, за исключением дороги Верхняя Бирюса – Ибрюль. Для автодороги «Подъезд к аэропорту Алыкель» ограничения введут с 22 мая по 20 июня.

Ограничения введут на автомобили (с грузом или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн, трехосную тележку – 4 тонны.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа грузовым автомобилям нельзя будет ездить по асфальтированным дорогам при температуре воздуха от +32 градусов. Проезжать эти участки можно будет только ночью.

Контролировать соблюдение допустимых нагрузок будут передвижные пункты весового контроля.

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