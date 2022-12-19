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Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»

Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»
Иллюстрация: krskstate.ru

По итогу этого года к системе будет подключено порядка 5 000 камер, установленных на улицах, в скверах, ТРЦ и т.д.

#НОВОСТИ

В Красноярске около 1 700 камер домофонов подключили к системе «Безопасный город» в 2022, сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.

Помимо этого в нее завели более 900 камер, установленных в скверах, парках, школах, вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Всего в этом году к системе подключили более 3 100 камер.

В конце 2022 к „Безопасному городу“ будет подключено около 5 000 камер. Большая часть из них — камеры альтернативных операторов. Это означает, что в систему заведены камеры, которые были закуплены в рамках развития КАС, а есть, например, камеры торгово-развлекательных центров, интернет-провайдеров, видеопотоки, с которых мы интегрировали в систему», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

Для справки:

 
Система «Безопасный город» внедряется в Красноярском крае с 2010 года. Она позволяет проводить круглосуточный мониторинг ситуации на городских дорогах, общественных пространствах, просматривать «тревожные» места с помощью камер и направлять туда сотрудников правоохранительных структур.В 2022 началась работа по развертыванию единой платформы, в основе которой будет создаваемый аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» для всех муниципальных образований края. Пилотный сегмент создается для Красноярска и Норильска.
 

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Автор: Петр Савельев
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