Видеокамеры домофонов Красноярска завели в «Безопасный город»

По итогу этого года к системе будет подключено порядка 5 000 камер, установленных на улицах, в скверах, ТРЦ и т.д.

В Красноярске около 1 700 камер домофонов подключили к системе «Безопасный город» в 2022, сообщили в Министерстве цифрового развития Красноярского края.

Помимо этого в нее завели более 900 камер, установленных в скверах, парках, школах, вдоль дорог и на остановках общественного транспорта. Всего в этом году к системе подключили более 3 100 камер.

В конце 2022 к „Безопасному городу“ будет подключено около 5 000 камер. Большая часть из них — камеры альтернативных операторов. Это означает, что в систему заведены камеры, которые были закуплены в рамках развития КАС, а есть, например, камеры торгово-развлекательных центров, интернет-провайдеров, видеопотоки, с которых мы интегрировали в систему», — рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.