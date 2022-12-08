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В Красноярске назвали главного человека года в информационных технологиях

В Красноярске назвали главного человека года в информационных технологиях
Иллюстрация: коллаж ДК

Победителем стал глава компании, занимающейся кибербезопасностью.

#НОВОСТИ

Премию «Человек года» в номинации «Цифровизация бизнеса» в 2022 получил генеральный директор компании «Кибер Стратегия» Александр Корощенко. Об этом объявили на церемонии, которая проходит сейчас в конгресс-холле СФУ.

«Кибер Стратегия» занимается внедрением решений в области защиты промышленной информации, в том числе для критически значимой инфраструктуры, при помощи отечественных продуктов, что крайне важно в сегодняшних условиях. Это и сыграло ключевую роль при оценивании экспертами претендентов.

В этом году на премию в ИТ-номинации было выдвинуто десять человек. По итогу отбора в шорт-лист вошло пять из них. В тройке же лидеров, помимо Корощенко, оказались генеральный директор компании «Геонавигация» Дмитрий Поспелов и ИТ-директор ГК «Командор» Павел Сергеев.

Награду победителю вручала Марина Сергеева, основатель агентства маркетинговых коммуникаций KEYNEX, которое стало соучредителем этой номинации.

Премия «Человек года» в 2022 вручается в Красноярске уже в 13 раз. Ее учредителем является местная редакция журнала «Деловой квартал».

Автор: Петр Савельев
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