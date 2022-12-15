На Октябрьском мосту запретят остановку в новогодние праздники
В Красноярске будет запрещена остановка и стоянка на Октябрьском мосту в связи с новогодними мероприятиями на о. Татышев.
Останавливаться и парковаться на объекте нельзя будет в течение двух недель: с 24 декабря 2022 по 8 января 2023 включительно, — сообщают Дела.ру со ссылкой на администрацию города.
Напомним, что больших праздников, фестиваля «Волшебный лед Сибири» и фейерверка в этом сезоне не будет, его заменили символическим зажжением огней главной городской елки, установленной на о. Татышев.
Для семейного отдыха там будет работать ледовый городок.
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