На Октябрьском мосту запретят остановку в новогодние праздники

В Красноярске будет запрещена остановка и стоянка на Октябрьском мосту в связи с новогодними мероприятиями на о. Татышев.

Останавливаться и парковаться на объекте нельзя будет в течение двух недель: с 24 декабря 2022 по 8 января 2023 включительно, — сообщают Дела.ру со ссылкой на администрацию города.

Напомним, что больших праздников, фестиваля «Волшебный лед Сибири» и фейерверка в этом сезоне не будет, его заменили символическим зажжением огней главной городской елки, установленной на о. Татышев.

Для семейного отдыха там будет работать ледовый городок.

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