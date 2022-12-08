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Новая клиника и инвестиции в оборудование – вручена номинация «Красота и здоровье»

Новая клиника и инвестиции в оборудование – вручена номинация «Красота и здоровье»
Иллюстрация: DK.RU

Авторские врачебные методики, инвестиции в технологическое оборудование, выход в новые ниши — 2022 год в индустрии красоты и здоровья был богат на события и вызовы.

#НОВОСТИ
В число соискателей премии «Человек года» в отраслевой номинации вошли руководители частных медучереждений Красноярска, а также управленцы, развивающие проекты в индустрии красоты. 
 
По итогам экспертного голосования была определена тройка финалистов:
– Жанна Дорошенко, сеть семейных поликлиник «Сантем»;
– Жанна Прохоренко, магазин косметики и нишевой парфюмерии LEBOX и concept store БАДов и витаминов LEBOX.Health;
– Ирина Стрелкова, сеть семейных центров стоматологий Mira. 
 
Имя победителя номинации «Красота и здоровье» назвала Инна Коротких, директор агентства деловых событий «Инкор», генеральный продюсер премии «Человек года». 
Тема красоты и здоровья близка каждому из нас. Что касается компании «Инкор», то исторически сложилось так, что среди наших клиентов много медицинских компаний. Это компании, где команды собираются по крупицам, очень тщательно, ведь уровень медицинской услуги во многом зависит от компетенции врачей. И мы стараемся организовать корпоративные события таким образом, чтобы сплачивать команды и делать их еще сильнее. Впереди новогодние праздники, а значит, новогодние корпоративы. Победителю этой номинации мы дарим сертификат на разработку идеи корпоративного события. Как ивентор скажу, все начинается с оригинальной идеи и от нее во многом зависит успех корпоративного мероприятия», – отметила Инна Коротких.
Победитель номинации «Красота и здоровье» – Жанна Дорошенко, под руководством которой развивается медицинское объединение «Сантем». В его состав входят одноименные университет и сеть многопрофильных медицинских центров. Весной 2022 сеть поликлиник приросла третьим филиалом, он открылся в Железнодорожном районе. В течение года в медицинских центрах «Сантем» запущен операционный блок и новые направления. Парк оборудования клиник за год пополнился более чем на 70 новых единиц. 
 
Автор: Петр Савельев
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