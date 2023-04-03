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В Красноярске ищут подрядчика для борьбы с пылью на улицах

В Красноярске ищут подрядчика для борьбы с пылью на улицах
Иллюстрация: администрация города

УДИБ разместил соответствующий контракт на сайте госзакупок. Начальная цена контракта 109 млн рублей. В УДИБ считают, что в этом сезоне эти работы будут особенно актуальны.

#НОВОСТИ
После запрета на применение некоторых противогололедных реагентов в этом сезоне для борьбы с гололедом использовали только песок и техническую соль. Они же являются основной причиной образования пыли. С ноября по март на дороги Красноярска высыпали 33 тысячи 639 кубометров песка. Это более 3 360 КАМАЗов», - отметил Павел Креско, руководитель МКУ «УДИБ».
 
К работам нужно будет приступить в сухую и тёплую погоду. Подрядчику предстоит поливать и мыть дороги, а также заниматься их вакуумной чисткой.
 
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Автор: Петр Савельев
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