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В Красноярске ищут проектировщика школы в микрорайоне Образцово

В Красноярске ищут проектировщика школы в микрорайоне Образцово
Иллюстрация: администрация Красноярска

Тендер на разработку проектной документации для новой школы в жилом район появился на сайте госзакупок. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1280 мест.

#НОВОСТИ
Победитель торгов должен спроектировать типовую школу универсального профиля, но предусмотреть возможность организовать в ней физико-математическое направление. Также в школе должны появиться футбольное поле с синтетическим травяным покровом, беговая дорожка с травмобезопасным покрытием, площадка для игр и отдыха. Все это нужно отразить в проектной документации.
 
Заявки на участие в торгах принимают до 6 марта. Начальная цена контракта — 19,37 млн рублей. Все работы, включая получение положительного заключение госэкспертизы, нужно выполнить до 30 ноября 2023.
 
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Автор: Петр Савельев
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