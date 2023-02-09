«Норникель» и «Росатом» запустят производство сырьевого лития

Совместная компания двух гигантов получила право пользования крупнейшим месторождение этого металла в России.

Компания «Полярный литий» получило право пользования Колмозерским месторождением лития. Об этом сообщили в пресс-службе «Норникеля», который, вместе с горнорудным дивизиона «Росатома», являются соучредителями этой организации. Стартовый платеж за пользование недрами составил 1,56 млрд рублей, а срок пользования участком — 20 лет.

Колмозерское месторождение, расположенное в Мурманской области, является крупнейшим в России по запасам лития. На его базе планируется создать производство карбоната и гидроксида лития в объеме до 45 тыс. тонн в год. Эти минералы используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей, которое стремительно развивается как в России, так и за рубежом.

Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья и в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей», — говорит генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.

Как отметил производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов, в условиях роста спроса на сырьевой литий и планов других стран по наращиванию его производства, проекту «необходимо двигаться быстро».

Партнерство с „Росатомом“ обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли», — сказал он.

Основную часть производимого сырья планируется сбывать в России, где, прогнозируется бурный рост спроса на батареи, за счет создания собственного производства электромобилей. Для этого на уровне федерального правительства принята соответствующая программа, одним из целевых показателей которой является производство в стране порядка 250 тыс. таких машин.

Разработка месторождения даст импульс созданию новой отрасли по производству отечественных аккумуляторных батарей, высокотехнологичной продукции для атомной промышленности, космической отрасли, транспорта, осуществления деятельности в Арктической зоне России», — заявил заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Помимо этого реализация колмозерского проекта позволит снизить зависимость российской промышленности от зарубежных поставок лития. Дело в том, что, обладая 10% мировых запасов этого металла, Россия до недавнего времени закупала его в других странах. Однако, после нового витка санкций, с этим возникли сложности. К примеру, Чили и Аргентина прекратили отгрузки карбоната лития еще в апреле 2022, а Китай, хоть и может поставлять сырье, сам испытывает острую его нехватку. Так что проект освоения месторождения и организации на его базе производства сырьевого лития является для России стратегическим, что также подчеркнул Мантуров.

Стоит также отметить, что, несмотря на то, что само по себе литиевое производство экологически безопасно, «Норникель» и «Росатом» уделили большое внимание природоохранной составляющей проекта. В результате, как говорят партнеры, она будет соответствовать самым жестким международным стандартам.

К тому же, еще в июне прошлого года «Норникель» начал диалог с представителями коренного для места реализации проекта народа саами, чтобы максимально учесть их интересы и не порушить уклад жизни. В этой работе будут использованы практики, наработанные металлургами на Таймыре.

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