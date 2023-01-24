Владимир Потанин: «Надо развивать инвестиционный климат и замещать инвестиции»

Президент «Норникеля» рассказал, как чувствует себя его компания в условиях санкций и какие планы на будущее строит.

Экономика России в целом и отдельных предприятий в частности оказалась весьма устойчивой к санкциям, введенным западом против страны. Такое мнение выразил президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью РБК.

Санкции абсолютно деструктивны и даже, похоже, абсолютно незаконны. Такая ситуация является стрессовой для страны в целом, людей, экономики и системы. Но система оказалась на удивление устойчивой к такому воздействию», — сказал он.

Говоря о «Норникеле», Потанин отметил, что производственная жизнь компании сильно поменялась. Например, из-за разрушившихся логистических цепочек, систем расчетов и прочих факторов, многие процессы замедлились и усложнились, в результате — сильно вырос оборотный капитал.

Многие проекты отодвигаются, как сейчас принято говорить, вправо. В основном это происходит из-за того, что есть необходимость в перепроектировании, в поисках нового оборудования, в котором нам отказывают... Мы, естественно, находим выходы из этой ситуации. Логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, прежде всего на Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны», — рассказал Потанин.

По словам президента «Норникеля», все эти факторы заставили его пересмотреть свою инвестиционную политику, сместив его фокус в сторону российского сегмента.

Вся парадигма нашего бизнеса, который был больше завязан на вовлеченность в международную цепочку создания продукта и технологии, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это какие-то дружественные страны и партнеров. В целом это серьезное изменение в системе планирования и в системе ожиданий», — отмечает он.

Меж тем Владимир Потанин уверен, что «Норникель» продолжит развиваться. По его словам, руководство не отменяло планов развития. Правда, это приведет к возникновению некоторых дефицитов, над закрытием которых компания работает уже сейчас. Например, в плане электрических мощностей, которых в перспективе будет не хватать, поскольку генерация в Норильском промрайоне обеспечивается в основном за счет тепловых электростанций.

Мы хотели заменить турбины такими, которые производят больше электричества, меньше пара. Но американские и немецкие поставщики нам отказали в этом. Мы нашли выход — сейчас работаем совместно с „Росатомом“ над проектом установки там [на Таймыре] мини-ядерных реакторов наземного или, возможно, наводного базирования, которые за горизонтом 2030 года нам обеспечат как раз большую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии», — говорит топ-менеджер.

Одним из основных вызовов, который сейчас стоит перед российской властью и бизнесом, по мнению Потанина, является ситуация в ИТ, где отмечается дефицит как софта, так и «железа». Решением может стать «консорциум единообразных заказчиков», которые будут выступать якорными инвесторами и заказчиками ИТ-продуктов.

Работа этого консорциума координируется специалистами „Северстали“. Мы с ними вместе занимаемся созданием нового программного продукта, который мог бы транслироваться по всей отрасли и даже на межотраслевом уровне», — рассказывает Потанин.

При этом он признает, что российский рынок сам по себе обладает недостаточной емкостью, чтобы окупить подобные разработки. Соответственно, считает Потанин, нужно «искать союзников и новые рынки».

Важно не только продать свои разработки, но и получить обратную связь, чтобы их дальше усовершенствовать. Здесь нужны союзники, новые рынки, где, как я уже говорил, есть точка приложения усилий вместе — правительства и бизнесовых структур», — резюмировал президент «Норникеля».

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