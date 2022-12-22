В «Норникеле» начнут применять разработки участников первого форума инноваторов IN’HUB

Горно-металлургическая компания оказывает содействие разработчикам в продвижении инновационных проектов на крупные производства.

В 2022 «Норникель» организовал первый форум инноваторов IN’HUB, который стал площадкой для взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов. Проект стартовал с международного конкурса инновационных проектов, на который заявились более тысячи разработчиков из России, Казахстана, Белоруссии, Индонезии и других стран. Лучшие идеи впоследствии были представлены на онлайн-выставке и очном форуме, который прошел в Новосибирске.

Как рассказал журналу «Компания» директор департамента инновационного развития «Норникеля» Игорь Кустарин, разработки, представленные на IN’HUB, планируется применять в реальном производстве:

В следующем году мы намерены протестировать находки 2022, которые увидели с помощью нашей стартап-лаборатории, и приземлить их на задачи компании, это уже происходит в таких актуальных областях, как промбезопасность и экология».

Кустарин добавил, что задача крупного бизнеса — упростить взаимодействие разработчиков со сложными, корпоративными системами:

Бизнес должен под них подстраиваться, а не требовать, чтобы, помимо страсти к инновациям, они обладали коммуникативными суперспособностями. Важно предоставить им площадку для творчества и отработки гипотез».

Добавим, в декабре «Норникель» с проектом IN’HUB одержал победу в конкурсе «Компания будущего» в номинации «Технологический суверенитет». Премией награждаются организации и корпорации, сумевшие создать новые тренды и встроиться в актуальные глобальные процессы.

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