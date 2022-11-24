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В Красноярском крае могут появиться малые АЭС

В Красноярском крае могут появиться малые АЭС
Иллюстрация: Александр Ананьев / t.me

Власти Красноярского края рассматривают возможность размещения на северных территориях региона малых атомных электростанций (АЭС). Проект хотят реализовать совместно с Росатомом.

#НОВОСТИ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александра Ананьева.
Реализация таких проектов даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками», — считает министр.
Также Александр Ананьев сообщил, что в 2023 — 2027 годах в развитие электросетевого комплекса края вложат около 28 млрд рублей. Инвестировать будут, в том числе крупные федеральные компании. 
 
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Автор: Петр Савельев
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