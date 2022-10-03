Железногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравниц

Других представителей санаторно-курортного дела из Красноярского края в рейтинге нет.

Санаторий-профилакторий «Юбилейный» из Железногорска занял 59 место в сотне российских здравниц, по версии Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Список на днях был опубликован на сайте Ростуризма.

Рейтингование проводилось по итогам 2021. Оценивалась деятельность учреждений по трем направлениям. В итоге «Юбилейный» оказался на 90 месте по масштабу, 22 — по эффективности и 23 — по инвестиционному потенциалу. Интегральный рейтинг санатория по итогу составил 0,2977.

«Юбилейный» оказался единственным представителем санаторно-курортной отрасли из Красноярского края, который попал в рейтинг. Нет в нем и его хакасских коллег. А вот Алтай представлен довольно широко — шесть санаториев. Причем один из них — санаторий «Алтай» — вошел в десятку лучших по России, заняв восьмое место в рейтинге.

Для справки: Санаторий-профилакторий «Юбилейный» принадлежит железногорскому Горно-химическому комбинату (входит в госкорпорацию «Росатом»). По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», за 2021 санаторий заработал 26,8 млн рублей, что на 51,6 млн больше, чем годом ранее. А его выручка увеличилась на 102,4 млн и составила 187 млн рублей.

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