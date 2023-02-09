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Красноярский бизнесмен построит в Анапе улиточную ферму

Красноярский бизнесмен построит в Анапе улиточную ферму
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

В анапском поселке Уташ появится производственно-технический кластер. В него войдут винзавод, улиточная ферма, сыроварня и ряд других производственных объектов.

#НОВОСТИ
Инвестор проекта Pinograd — предприниматель из Норильска Виктор Коновалов, который развивает в Краснодарском крае аграрное производство, пишет «КоммерсантЪ-Кубань». Инвестиции в проект на первом этапе составят 0,8 млрд руб. Сейчас идет оформление аренды земельного участка, где будут развивать производство. 
 
На участке в 5 га планируют построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год с дегустационным залом, улиточную ферму, сыроварню, производство колбасных изделий, мини-рынок сельхозпродукции. 
 
Мы уже нашли грамотного винодела, который возглавит это направление. Улиточное производство было организовано здесь еще в 2019 году на ранее арендованном земельном участке. Дополнительно к тому, что озвучила администрация, мы планируем создать в рамках кластера терминал для хранения саженцев и терминал для хранения сельхозпродукции»,— рассказали в КФХ.
 
Реализовать проект планируют в течение 2023 — 2030 годов.
 
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Автор: Петр Савельев
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