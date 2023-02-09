Красноярский бизнесмен построит в Анапе улиточную ферму

В анапском поселке Уташ появится производственно-технический кластер. В него войдут винзавод, улиточная ферма, сыроварня и ряд других производственных объектов.

КоммерсантЪ-Кубань ». Инвестиции в проект на первом этапе составят 0,8 млрд руб. Сейчас идет оформление аренды Инвестор проекта Pinograd — предприниматель из Норильска Виктор Коновалов, который развивает в Краснодарском крае аграрное производство, пишет «». Инвестиции в проект на первом этапе составят 0,8 млрд руб. Сейчас идет оформление аренды земельного участка , где будут развивать производство.

На участке в 5 га планируют построить винзавод мощностью 500 тыс. бутылок в год с дегустационным залом, улиточную ферму, сыроварню, производство колбасных изделий, мини-рынок сельхозпродукции.

Мы уже нашли грамотного винодела, который возглавит это направление. Улиточное производство было организовано здесь еще в 2019 году на ранее арендованном земельном участке. Дополнительно к тому, что озвучила администрация, мы планируем создать в рамках кластера терминал для хранения саженцев и терминал для хранения сельхозпродукции»,— рассказали в КФХ.

Реализовать проект планируют в течение 2023 — 2030 годов.

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