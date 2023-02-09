Красноярский бизнесмен построит в Анапе улиточную ферму
В анапском поселке Уташ появится производственно-технический кластер. В него войдут винзавод, улиточная ферма, сыроварня и ряд других производственных объектов.
Совместная компания двух гигантов получила право пользования крупнейшим месторождение этого металла в России.
Более 500 красноярцев при господдержке откроют свое дело в 2023
В этом году в крае государственную поддержку на открытие своего дела получат более 500 человек. Например, в феврале в Красноярске заработает магазин дизайнерской одежды и химчистка.
Компания из Железногорска сделает интерьер для трамваев «Львенок»
Компания «13 элемент», которая является резидентом промпарка Железногорска, выпустила первую партию интерьерных компонентов, которые используют в вагонах трамваях «Львенок».