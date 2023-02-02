Более 500 красноярцев при господдержке откроют свое дело в 2023
В этом году в крае государственную поддержку на открытие своего дела получат более 500 человек. Например, в феврале в Красноярске заработает магазин дизайнерской одежды и химчистка.
Пятая часть красноярцев работает неофициально
Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала количество занятых в неформальном секторе россиян. В Красноярском крае примерно каждый пятый работает неофициально.
Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе
Межрегиональный проект Енисейская Сибирь развивается на наших глазах. Эксперты «ДК» — о том, куда движется Енисейская Сибирь.
«Сделано в Красноярске»: стало известно имя лучшего производственника края
Среди номинантов были представлены руководители и основатели компаний, производящих всевозможное оборудование и технику.