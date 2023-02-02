Более 500 красноярцев при господдержке откроют свое дело в 2023

В этом году в крае государственную поддержку на открытие своего дела получат более 500 человек. Например, в феврале в Красноярске заработает магазин дизайнерской одежды и химчистка.

Финансовую поддержку оказывает Агентство труда и занятости края. Для получения помощи нужно обратиться в ближайший центр занятости. С потенциальными получателями господдержки проведут интервью, и при необходимости обучат основам предпринимательства. Финансовая помощь предоставляется после успешной защиты бизнес-плана. Начинающие предприниматели могут получить от 199,5 до 276 тысяч рублей. Вся подробная информация о программе размещена тут .

За 2022 финансовую помощь на открытие своего дела получили 510 жителей края. В списке самых популярных сфер для открытия бизнеса: услуги, сельское хозяйство, торговая деятельность, создание небольших обрабатывающих производств (производство продуктов питания, одежды и мебели).

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