Компания из Железногорска сделает интерьер для трамваев «Львенок»

Трамваи собирают на Невском заводе электрического транспорта. Производитель стал первым заказчиком предприятия. Всего было отгружено более 5 тыс. алюминиевых деталей весом 15 тонн.

Территория опережающего развития «Железногорск» была создана в 2018. Ее площадь составляет 70 га. Сейчас там размещается 13 компаний.

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ТОСЭР «Железногорск» добавят земли Сейчас территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» занимает 34 гектара в границах промышленного парка, и для размещения новых резидентов нужны новые площади.

Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.