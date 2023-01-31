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Компания из Железногорска сделает интерьер для трамваев «Львенок»

Компания из Железногорска сделает интерьер для трамваев «Львенок»
Иллюстрация: КРИТБИ

Компания «13 элемент», которая является резидентом промпарка Железногорска, выпустила первую партию интерьерных компонентов, которые используют в вагонах трамваях «Львенок».

#НОВОСТИ
Трамваи собирают на Невском заводе электрического транспорта. Производитель стал первым заказчиком предприятия. Всего было отгружено более 5 тыс. алюминиевых деталей весом 15 тонн.  
 
Компания запустила производство на территории промпарка в прошлом году. Также в 2022 предприятие стало резидентом территории опережающего развития «Железногорск». Компания занимается производством интерьер-комплектов для электротранспорта. Речь идет об обшивке стен и потолков, опорных кронштейнов и поручней. Инвестиции в проект составляют 7,8 млн рублей.
Мы находимся в начале пути. Сегодня создано 12 рабочих мест, осуществлен первый этап строительно-монтажных работ на площадке в промышленном парке Железногорска. Мы уверены, в течение 2023 года нам удастся осуществить большие амбициозные планы», — рассказал генеральный директор компании «13 элемент» Илья Батура.
Территория опережающего развития «Железногорск» была создана в 2018. Ее площадь составляет 70 га. Сейчас там размещается 13 компаний.
 
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Автор: Петр Савельев
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