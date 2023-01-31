Компания из Железногорска сделает интерьер для трамваев «Львенок»
Компания «13 элемент», которая является резидентом промпарка Железногорска, выпустила первую партию интерьерных компонентов, которые используют в вагонах трамваях «Львенок».
Трамваи собирают на Невском заводе электрического транспорта. Производитель стал первым заказчиком предприятия. Всего было отгружено более 5 тыс. алюминиевых деталей весом 15 тонн.
Компания запустила производство на территории промпарка в прошлом году. Также в 2022 предприятие стало резидентом территории опережающего развития «Железногорск». Компания занимается производством интерьер-комплектов для электротранспорта. Речь идет об обшивке стен и потолков, опорных кронштейнов и поручней. Инвестиции в проект составляют 7,8 млн рублей.
Мы находимся в начале пути. Сегодня создано 12 рабочих мест, осуществлен первый этап строительно-монтажных работ на площадке в промышленном парке Железногорска. Мы уверены, в течение 2023 года нам удастся осуществить большие амбициозные планы», — рассказал генеральный директор компании «13 элемент» Илья Батура.
Территория опережающего развития «Железногорск» была создана в 2018. Ее площадь составляет 70 га. Сейчас там размещается 13 компаний.
Читайте также:
-
ТОСЭР «Железногорск» добавят земли
Сейчас территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» занимает 34 гектара в границах промышленного парка, и для размещения новых резидентов нужны новые площади.
-
Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями
Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.
-
Индустриальный парк — выгодная модель работы для бизнеса
В индустриальном парке создана вся необходимая инфраструктура и административно-правовые условия для размещения резидентов промышленного сектора экономики, а также для арендаторов.