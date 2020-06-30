Индустриальный парк — выгодная модель работы для бизнеса

Цель на новую индустриализацию

В Красноярске 20 лет празднует индустриальный парк «Красный Яр», производственные площади которого расположились на 20 гектарах земли, на месте бывшего гиганта индустрии — красноярского завода «Сибэлектросталь».

Деятельность резидентов индустриального парка — пример успешной бизнес-стратегии на общем фоне экономического кризиса. Да и руководство промпарка вносит весомую лепту в поддержку своих «наперсников»: пошло на уступки в части арендной платы за помещения, хотя, по данным аналитиков, только небольшая часть арендодателей вошла в положение малого и среднего бизнеса и решила помочь.

«Деловой квартал» побывал на экскурсии в промпарке. О том, как модернизируют площади, почему выгодно быть резидентом и какие новые рыночные ниши ищут промышленники, рассказали Александр Сиваев, генеральный директор индустриального парка «Красный Яр», и Роман Шевчук, директор компании «Апрель».

Вместе выгоднее

Александр Сиваев показал свои промышленные владения. Это полностью реконструированные цеха бывшего завода. Часть из них еще предстоит изменить, что называется, до неузнаваемости.

Обновленные же здания представляют собой комплекс производственных, складских и офисных помещений. В индустриальном парке гордятся комплексной модернизацией инженерной и транспортной инфраструктуры.

Все объекты индустриального парка находятся в собственности ООО «Красный Яр». Основная идея — один объект имущества эксплуатируется множеством собственников. Это своего рода промышленная управляющая компания или ТСЖ: единый оператор обеспечивает развитие и функционирование индустриального парка, занимается размещением резидентов на его территории. Большая их часть относится к категории МСБ промышленного сектора. Основная миссия нашего парка — обеспечивать инфраструктурой, грузоподъемными механизмами резидентов, а их функция — приобретать промышленное, технологическое оборудование и запускать производство, — объясняет бизнес-модель Александр Сиваев.

Промпарк «Красный Яр» относится к категории «браунфилд». Схема работы индустриального парка оптимальна для МСБ: позволяет существенно снизить входной барьер на рынок промпроизводства. Подготовку помещений УК проводит за свой счет согласно техническим требованиям резидентов. Благодаря этому предприятия получают экономию капитальных вложений на старт производства от 20 до 50 %, а сроки запуска сокращают от 3 месяцев до полутора лет.

К юбилею индустриального парка приурочено открытие музея, где будут представлены артефакты прославенного завода. Кстати, и сам индустриальный парк добился значительных результатов: первым среди аналогичных площадок в Красноярском крае вошел в федеральный реестр промпарков Минпромторга РФ и является одним из лидеров в области промышленной недвижимости региона. Что позволяет резидентам пользоваться специальными федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса. Также в новой реальности возрастает роль партнерства, региональной кооперации, и здесь индустриальный парк тоже предоставляет возможности по выстраиванию производственных связей.

Что делать?

Доверяя управление промышленной недвижимостью профессионалам, бизнес получает время на разработку и реализацию новых проектов.

В одном из цехов промпарка компания «Апрель» в течение двух лет занимается производством холодильных ларей и витрин. Однако, как рассказал Роман Шевчук, из-за пандемии снизилось количество заказов.

Когда в страну пришел COVID-19, для нас остро встал вопрос, как сохранить коллектив. И тут ему, инженеру-сварщику космической техники по специальности, пришла в голову отличная идея: в условиях ужесточения требований к санитарии выпускать бактерицидные рециркуляторы воздуха, — рассказывает основатель компании.

Первые партии уже нашли своего покупателя. Роман Шевчук подчеркнул, что на приборы получены сертификаты соответствия Евразийского экономического союза, а на базе красноярского медуниверситета их оборудование проходит дополнительную апробацию.

Нам помогали и со стороны государства АРБ с кредитами, и промпарк. С руководством промплощадки удалось договориться о переносе сроков платежей по аренде. Очень приятно работать с промпарком: выделяют по хорошей цене производственную площадку и офисы, — говорит Роман Шевчук.

На сегодняшний день в индустриальном парке «Красный Яр» 64 контрагента, из них 13 — резиденты. Для новых и действующих арендаторов действуют выгодные акции.

Акция «Месяц аренды в ПОДАРОК»

При условии аренды помещения площадью от 30 кв. м оплата аренды 1-го и 2-го месяца составит 50 % месячной арендной платы,

3-й месяц аренды — 100 % месячной арендной платы.