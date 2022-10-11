Компания из Железногорска займется интерьером электротранспорта

Компания «13 элемент» займется производством интерьер-комплектов для электротранспорта. Производство развернут на территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск».

Как сообщается на сайте регионального правительства, комплекты будут делать преимущественно из алюминия и стали. Речь идет об обшивке стен и потолков, опорных кронштейнов и поручней. В планах в перспективе расширить выпуск изделий – до комплектования всей конструкции кузова изделиями из алюминиевых сплавов. Компания планирует создать 29 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 7,8 млн рублей.

Территория опережающего развития «Железногорск» была создана в 2018. Ее площадь составляет 70 га. Компания «13 элемент» стала девятым резидентом. Восемь резидентов, которые ведут деятельность сейчас на ТОР «Железногорск», инвестировали в свои производства 90,8 млн рублей и создали 56 рабочих мест.

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