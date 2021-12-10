ТОСЭР «Железногорск» добавят земли
Сейчас территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» занимает 34 гектара в границах промышленного парка, и для размещения новых резидентов нужны новые площади.
Как рассказала в ходе поездки в Железногорск министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец, территорию ТОСЭР планируется дополнить еще 20 земельными участками. Это позволит разместить еще 12 резидентов.
В границы ТОСЭР, в частности, планируется включить производство вагон-домов, экологически чистых порошковых покрытий на основе полимеров, алюминиевых порогов и аксессуаров для напольных покрытий.
ТОСЭР – один из важнейших федеральных инструментов поддержки бизнеса в Красноярском крае. Преференции со стороны государства позволяют действующим резидентам снизить себестоимость выпускаемой продукции и снять ряд организационных вопросов. Соответственно, чем шире границы ТОСЭР, тем больше компаний могут воспользоваться предоставляемыми возможностями и реализовать свои инвестиционные проекты в короткие сроки. Включение новых земельных участков в ТОСЭР "Железногорск" позволит реализовать инвестиционные проекты еще 12 компаниям на сумму свыше 1,3 млрд рублей», - отметила Анна Гарнец.
Напомним, территория опережающего социально-экономического развития появилась в Железногорске в 2018 году. Ее резиденты получают налоговые льготы, таможенные преференции, административные льготы. Полный перечень преференций — на сайте правительства.Сегодня ТОСЭР «Железногорск» включает в себя 34 га для размещения производственных корпусов с подведенными инженерными сетями и 10 тыс. кв. м помещений производственного корпуса №1 промышленного парка.
Отметим, что руководитель компаний-резидентов ТОСЭР «Атомзнак» и «Система» Константин Казарин вошел в тройку лидеров в номинации «Промышленность» премии «Человек года» от «Делового квартала».
По теме:
-
Человек года - 2021: номинация «Промышленник»
В номинации отмечены руководители производственных предприятий, которые достигли весомых результатов в производственной деятельности и внесли значимый вклад в развитие отраслей промышленности.02.12.2021Новости ДККрасноярск
-
В Железногорске начнут производить оборудование для спутниковой связи
Этим займется новый резидент расположенной в городе особой экономической зоны. Это шестая компания, которая получила этот статус. На подходе еще 11 предприятий.13.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Число резидентов железногорской ТОСЭР утроится
Более десятка компаний собираются зайти на эту территорию опережающего развития. Это позволит привлечь почти три сотни миллионов дополнительных инвестиций.24.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями
Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.10.02.2021Новости ДККрасноярск
-
Человек года - 2021: номинация «Промышленник»
В номинации отмечены руководители производственных предприятий, которые достигли весомых результатов в производственной деятельности и внесли значимый вклад в развитие отраслей промышленности.02.12.2021Новости ДККрасноярск
-
В Железногорске начнут производить оборудование для спутниковой связи
Этим займется новый резидент расположенной в городе особой экономической зоны. Это шестая компания, которая получила этот статус. На подходе еще 11 предприятий.13.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Число резидентов железногорской ТОСЭР утроится
Более десятка компаний собираются зайти на эту территорию опережающего развития. Это позволит привлечь почти три сотни миллионов дополнительных инвестиций.24.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Промпарк Железногорска пополнился еще двумя предприятиями
Теперь в промышленном парке девять компаний и он заполнен практически полностью. Но, если будет нужно, место для новых перспективных резидентов обещают найти.10.02.2021Новости ДККрасноярск