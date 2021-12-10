ТОСЭР «Железногорск» добавят земли

Сейчас территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» занимает 34 гектара в границах промышленного парка, и для размещения новых резидентов нужны новые площади.

Как рассказала в ходе поездки в Железногорск министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец, территорию ТОСЭР планируется дополнить еще 20 земельными участками. Это позволит разместить еще 12 резидентов.

В границы ТОСЭР, в частности, планируется включить производство вагон-домов, экологически чистых порошковых покрытий на основе полимеров, алюминиевых порогов и аксессуаров для напольных покрытий.

ТОСЭР – один из важнейших федеральных инструментов поддержки бизнеса в Красноярском крае. Преференции со стороны государства позволяют действующим резидентам снизить себестоимость выпускаемой продукции и снять ряд организационных вопросов. Соответственно, чем шире границы ТОСЭР, тем больше компаний могут воспользоваться предоставляемыми возможностями и реализовать свои инвестиционные проекты в короткие сроки. Включение новых земельных участков в ТОСЭР "Железногорск" позволит реализовать инвестиционные проекты еще 12 компаниям на сумму свыше 1,3 млрд рублей», - отметила Анна Гарнец.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития появилась в Железногорске в 2018 году. Ее резиденты получают налоговые льготы, таможенные преференции, административные льготы. Полный перечень преференций — на сайте правительства.Сегодня ТОСЭР «Железногорск» включает в себя 34 га для размещения производственных корпусов с подведенными инженерными сетями и 10 тыс. кв. м помещений производственного корпуса №1 промышленного парка.

Отметим, что руководитель компаний-резидентов ТОСЭР «Атомзнак» и «Система» Константин Казарин вошел в тройку лидеров в номинации «Промышленность» премии «Человек года» от «Делового квартала».

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