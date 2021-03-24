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Число резидентов железногорской ТОСЭР утроится

Число резидентов железногорской ТОСЭР утроится
Иллюстрация: gig26.ru

Более десятка компаний собираются зайти на эту территорию опережающего развития. Это позволит привлечь почти три сотни миллионов дополнительных инвестиций.

#НОВОСТИ
Резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (ТОСЭР) собираются стать еще 12 компаний, рассказали в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.
 
Когда именно эти предприятия получат заветный статус, неизвестно — сейчас они собирают необходимые документы. Как говорят в ведомстве, вступление этих предприятий в ТОСЭР позволит привлечь около 290 млн рублей инвестиций и создать 500 новых рабочих мест.
 
Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития появилась в Железногорске в 2018 году. Ее резиденты получают налоговые льготы, таможенные преференции, административные льготы. Полный перечень преференций — на сайте правительства.
 
Сейчас всем этим пользуются пять компаний — ООО «Электрикус», ООО «А-Рокс», ООО «Сибор», ООО «Атомзнак» и ООО «Система».
Процесс привлечения новых резидентов сейчас активно идет. До 2030 года, по плану, в ТОСЭР „Железногорск“ должно работать 22 новых резидента», — говорит министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.
Напомним, что последнее пополнение числа резидентов железногорского промпарка, который связан с ТОСЭР, состоялось в конце февраля 2021 года. Тогда к нему присоединились «Атомзнак» и «Система». Общая инвестиционная емкость проектов этих двух компаний превышает 60 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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