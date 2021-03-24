Число резидентов железногорской ТОСЭР утроится

Более десятка компаний собираются зайти на эту территорию опережающего развития. Это позволит привлечь почти три сотни миллионов дополнительных инвестиций.

Резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (ТОСЭР) собираются стать еще 12 компаний, рассказали в Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Когда именно эти предприятия получат заветный статус, неизвестно — сейчас они собирают необходимые документы. Как говорят в ведомстве, вступление этих предприятий в ТОСЭР позволит привлечь около 290 млн рублей инвестиций и создать 500 новых рабочих мест.

Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития появилась в Железногорске в 2018 году. Ее резиденты получают налоговые льготы, таможенные преференции, административные льготы. Полный перечень преференций — на сайте правительства .

Сейчас всем этим пользуются пять компаний — ООО «Электрикус», ООО «А-Рокс», ООО «Сибор», ООО «Атомзнак» и ООО «Система».

Процесс привлечения новых резидентов сейчас активно идет. До 2030 года, по плану, в ТОСЭР „Железногорск“ должно работать 22 новых резидента», — говорит министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.