В Железногорске начнут производить оборудование для спутниковой связи
Этим займется новый резидент расположенной в городе особой экономической зоны. Это шестая компания, которая получила этот статус. На подходе еще 11 предприятий.
Научно-производственный центр «Малые космические аппараты» получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск», сообщили в правительстве Красноярского края.
В этом качестве она будет производить наземные станции спутниковой связи, работающие в Ка и Q диапазонах. Объем инвестиций в проект составляет более 4 млн рублей.
Учитывая технические характеристики, наши станции могут быть использованы в проектах, которые направлены на обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет образовательных, медицинских, административных объектов, предприятий электроснабжения, транспортной системы, газо- и нефтедобычи, а также труднодоступных населенных пунктов», — рассказала директор НПЦ «Малые космические аппараты» Татьяна Журавлева.
До этого момента резидентами ТОСЭР «Железногорск» числилось пять компаний:
- ООО «Электрикус»;
- ООО «А-Рокс»;
- ООО «Сибор»;
- ООО «Атомзнак»;
- ООО «Система».
В правительстве недавно рассказали, что готовится соглашение с еще одной (видимо, это и были «Малые космические аппараты»), а весной этого года власти заявляли, что войти в ТОСЭР собирается 12 предприятий, общий объем инвестиций в проекты которых около 290 млн рублей. Сейчас же чиновники говорят о 22 компаниях к 2030 году.