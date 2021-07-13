В Железногорске начнут производить оборудование для спутниковой связи

Этим займется новый резидент расположенной в городе особой экономической зоны. Это шестая компания, которая получила этот статус. На подходе еще 11 предприятий.

Научно-производственный центр «Малые космические аппараты» получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск», сообщили в правительстве Красноярского края.

В этом качестве она будет производить наземные станции спутниковой связи, работающие в Ка и Q диапазонах. Объем инвестиций в проект составляет более 4 млн рублей.

Учитывая технические характеристики, наши станции могут быть использованы в проектах, которые направлены на обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет образовательных, медицинских, административных объектов, предприятий электроснабжения, транспортной системы, газо- и нефтедобычи, а также труднодоступных населенных пунктов», — рассказала директор НПЦ «Малые космические аппараты» Татьяна Журавлева.

До этого момента резидентами ТОСЭР «Железногорск» числилось пять компаний:

ООО «Электрикус»;

ООО «А-Рокс»;

ООО «Сибор»;

ООО «Атомзнак»;

ООО «Система».