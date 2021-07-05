Бизнес Красноярского края зовут в атомную территорию опережающего развития

Сейчас резидентами ТОСЭР «Железногорск» числятся пять компаний. Они получают налоговые льготы и прочие преференции. О них (льготах и преференциях) предпринимателям расскажут на презентации.

Компания «Атом-ТОР», управляющая территорией опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (расположена в одноименном закрытом городе), проведет презентацию для предпринимателей Красноярского края. Об этом рассказали в краевом Министерстве экономики и регионального развития.

Со стороны организаторов в презентации будут участвовать представители «Росатома», краевого правительства, администрация Железногорска, представители бизнес-объединений и т.д..

Участники мероприятия узнают, как работают налоговые льготы и другие преференции, введенные на ТОСЭР закрытых атомных городов, чтобы поддерживать региональный бизнес в изменившихся экономических условиях и заинтересовать предпринимателей уникальной территорией для жизни и инвестирования», — говорят в ведомстве.

Презентация пройдет 8 июля на сайте «Атом-ТОРа» (в онлайн-формате). Здесь же можно зарегистрироваться как участник. Начало в 15.00 по местному времени.

Сейчас в ТОСЭР «Железногорск» базируется пять компаний малого и среднего бизнеса. Общая инвестиционная емкость их проектов составляет 119 млн рублей. Также в марте 2021 года сообщалось, что число резидентов должно пополниться еще 12 предприятиями, в портфеле которых проектов на 290 млн рублей инвестиций. Конкретные сроки их «заселения» в ТОСЭР тогда не назывались. Уточнить состояние дел в этом вопросе в краевом Минэкономрегионразвития пообещали чуть позже.

Обновлено в 10:15: Как пояснили в министерстве, процесс принятия в резиденты ТОСЭР довольно длительный. Сейчас готовится подписание соглашения с шестой компанией. Остальные на очереди.