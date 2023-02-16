В Красноярске ищут подрядчика для ремонта суда за 85 млн

На выборочный капитальный ремонт фасада здания Красноярского краевого суда выделили почти 85 млн рублей; тендер на выполнение работ будет открыт до 27 февраля.

Краевой суд Красноярска начал поиск подрядчика для осуществления ремонтных работ фасада здания на пр. Мира, 17 — соответствующий документ был опубликован 15 февраля на электронной торговой площадке «РТС-тендер». На 16 февраля начальная цена закупки составляет 84 701 605,20 рублей.

В информации о закупке также указаны суммы обеспечения заявки и обеспечения контракта — 847 016,05 и 8 470 160,52 рублей соответственно.

В техническом задании на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту фасада здания Красноярского краевого суда перечислены следующие пункты:

демонтажные работы (общестроительные, кондиционирование, видеонаблюдение);

устройство навесного фасада из керамогранита и алюкобонда;

устройство металлических оконных решеток и пожарных лестниц;

установка оконных и дверных блоков, витражей, входных групп, ворот, откосов;

отделка откосов помещений после замены оконных блоков и витражей;

монтаж наружных блоков кондиционеров ранее демонтированных;

видеонаблюдение (монтаж ранее демонтированных камер);

ремонт отмостки;

погрузка и вывозка мусора.

В этом же документе отмечается, что все материалы, изделия и оборудование должны быть приобретены в полном объеме самим исполнителем.

Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 27 февраля 2023. Выполнение работ должно стартовать сразу же после подписания контракта, а завершить их исполнитель обязуется не позднее 1 декабря 2024.

Кроме того, от подрядчика потребуется предоставить пятилетнюю гарантию на все выполненные работы.

Как следует из информации на официальном сайте Красноярского краевого суда, выборочный капитальный ремонт крыльца здания на пр. Мира, 17 проводится в рамках госконтракта от 28 июля 2022. Отмечается, что на время проведения работ вход со стороны ул. Карла Маркса будет ограничен: попасть в здание можно будет только со стороны пр. Мира.

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