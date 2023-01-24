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Фасады домов на главных улицах Красноярска приведут к единому стилю

Фасады домов на главных улицах Красноярска приведут к единому стилю
Иллюстрация: администрация Красноярска

В Красноярске разработают рекомендации для капремонта фасадов домов. Списки домов готовят специалисты департамента городского хозяйства, а рекомендациями занимаются в управлении архитектуры.

#НОВОСТИ
Речь идет о домах, которые находятся вдоль главных улиц Красноярска. Для некоторых зданий, ремонт которых запланирован на 2023, рекомендации уже есть. Сейчас готовят список домов, где фасады будут ремонтировать в 2024. Для них также разработают цветовые решения. Рекомендации архитекторов в дальнейшем лягут в основу проектно-сметной документации для подрядчиков.
Чтобы улица воспринимались как связная городская среда, дома должны иметь единый визуальный облик. И при ремонте фасадов старых домов необходимо применять колористические решения, строительные материалы исходя из совокупного визуального восприятия квартала, ландшафтного окружения здания и ряда других нюансов», — сообщила руководитель управления архитектуры – главный архитектор города Юлия Соловарова.
Сейчас в Красноярске также разработаны рекомендации для временных ограждений, по оформлению площадок для выгула собак, электрозаправок, павильонов, социальных рядов, оформлению мемориальных досок и адресных табличек, по цветовым решениям для фасадов социальных учреждений и другим объектам.
 
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В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений

Методические рекомендации разработали специалисты управления архитектуры. Они касаются внешнего вида временных ограждений, которые устанавливают в городе на время строительных или ремонтных работ.

Автор: Петр Савельев
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