Фасады домов на главных улицах Красноярска приведут к единому стилю

В Красноярске разработают рекомендации для капремонта фасадов домов. Списки домов готовят специалисты департамента городского хозяйства, а рекомендациями занимаются в управлении архитектуры.

Речь идет о домах, которые находятся вдоль главных улиц Красноярска. Для некоторых зданий, ремонт которых запланирован на 2023, рекомендации уже есть. Сейчас готовят список домов, где фасады будут ремонтировать в 2024. Для них также разработают цветовые решения. Рекомендации архитекторов в дальнейшем лягут в основу проектно-сметной документации для подрядчиков.

Чтобы улица воспринимались как связная городская среда, дома должны иметь единый визуальный облик. И при ремонте фасадов старых домов необходимо применять колористические решения, строительные материалы исходя из совокупного визуального восприятия квартала, ландшафтного окружения здания и ряда других нюансов», — сообщила руководитель управления архитектуры – главный архитектор города Юлия Соловарова.

Сейчас в Красноярске также разработаны рекомендации для временных ограждений, по оформлению площадок для выгула собак, электрозаправок, павильонов, социальных рядов, оформлению мемориальных досок и адресных табличек, по цветовым решениям для фасадов социальных учреждений и другим объектам.

Читайте также:

На ремонт Коммунального моста из бюджета города выделят 200 млн руб. Отремонтировать планируют всю проезжую часть.

В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений

Методические рекомендации разработали специалисты управления архитектуры. Они касаются внешнего вида временных ограждений, которые устанавливают в городе на время строительных или ремонтных работ.