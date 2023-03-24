В Красноярске ищут подрядчика для строительства многофункционального комплекса

Администрация города объявила торги на строительство многофункционального комплекса спортивного и культурного назначения. Он будет находиться в сквере «Казачий» в Северном.

Заявки принимают до 10 апреля. Начальная максимальная цена контракта — 596 млн рублей. Это будут средства городского бюджета.

Построить комплекс нужно до 30 апреля 2025. Там разместятся два бассейна (основной чаши на 6 дорожек составит 25 на 15 метров, детской чаши – 10 на 6 метров), трибуна на 150 мест, массажный кабинет, тренажерный зал, детские игровые комнаты, помещение для музея спорта, кафе, раздевалки. Около комплекса нужно обустроить 66 парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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