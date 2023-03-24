Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.03
76,95
82,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут подрядчика для строительства многофункционального комплекса

В Красноярске ищут подрядчика для строительства многофункционального комплекса
Иллюстрация: администрация Красноярска

Администрация города объявила торги на строительство многофункционального комплекса спортивного и культурного назначения. Он будет находиться в сквере «Казачий» в Северном.

#НОВОСТИ
Заявки принимают до 10 апреля. Начальная максимальная цена контракта — 596 млн рублей. Это будут средства городского бюджета. 
 
В Красноярске ищут подрядчика для строительства многофункционального комплекса 1
 
Построить комплекс нужно до 30 апреля 2025. Там разместятся два бассейна (основной чаши на 6 дорожек составит 25 на 15 метров, детской чаши – 10 на 6 метров), трибуна на 150 мест, массажный кабинет, тренажерный зал, детские игровые комнаты, помещение для музея спорта, кафе, раздевалки. Около комплекса нужно обустроить 66 парковочных мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»Верховный суд запретил неоднозначный нейминг «ЁбиДоёби»
  • Предприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынкаПредприниматели пожаловались на торги по поиску подрядчика для застройки Южного рынка
  • «Джон Коннор в помощь»: один день с нейросетью«Джон Коннор в помощь»: один день с нейросетью
  • Экс-глава Богучанского района Бахтин пойдет под суд за взяткиЭкс-глава Богучанского района Бахтин пойдет под суд за взятки
  • Появился первый кандидат на пост губернатора Красноярского краяПоявился первый кандидат на пост губернатора Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.