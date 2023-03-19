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В Красноярске ищут подрядчика на ремонт школы №86

В Красноярске ищут подрядчика на ремонт школы №86
Иллюстрация: yandex.ru

Здание школы №86 на ул. Лизы Чайкиной в Железнодорожном районе Красноярска было признано аварийным в 2020.

#НОВОСТИ

Сейчас в мэрии ищут компанию, которая выполнит ремонтные работы, торги объявлены.

Тендер на Госзакупках поименован как «выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства «Устранение аварийной ситуации здания МБОУ СШ № 86, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Лизы Чайкиной».

Начальная цена работ – 80,5 млн рублей.

Деньги поступят из бюджета Красноярска за 2023 и 2024.

Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства».

Организатор торгов — департамент муниципального заказа Красноярска.

Итоги конкурса подведут 30 марта 2023.

Подрядчик обязуется частично заменить перекрытия в подвале, демонтировать пол, замить окна и двери, укрепить кирпичные стены, провести утепление и облицовку декоративной штукатуркой.

Внутри школы предстоит замена части перегородок, инженерных и прочих коммуникаций.

Сроки сдачи объекта — 30 июня 2024.

Учеников начальной школы №86 ранее временно перевели в новое модульное здание, остальных школьников — в соседние учебные заведения.

Всего за МБОУ СШ № 86 числится 860 подростков.

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Автор: Петр Савельев
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