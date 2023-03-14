Мэрия ищет подрядчика для ремонта Аральской в Черемушках

Начальная цена контракта — 52,8 млн рублей.

Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2023.

В планах ремонт участка протяженностью 1 км — замена бордюров на вибропрессованные, укладка высокопрочного щебеночно-мастичного асфальта, ремонт и обустройство тротуаров.

На перекрестке с ул. Волжская будут построены разгонные полосы движения для правых поворотов, что должно увеличить пропускную способность трассы.

Также для обеспечения безопасности немного перенесут остановки общественного транспорта «Офсет» и «Школа». Сейчас их расположение не обеспечивает соблюдение правил дорожного движения. После переноса пешеходный переход расположится между посадочными площадками при движении в одну и другую сторону — выходя из автобуса, пассажиры будут идти к зебре, обходя транспорт сзади. Кроме того, во время ремонта модернизируют светофоры, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку», — рассказали в пресс-службе администрации города.