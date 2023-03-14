Мэрия ищет подрядчика для ремонта Аральской в Черемушках
Начало работ запланировано на май 2023, в данный момент на электронной площадке госзакупок проходит сбор заявок от строительных компаний.
Начальная цена контракта — 52,8 млн рублей.
Работы подрядчик должен завершить до 1 сентября 2023.
В планах ремонт участка протяженностью 1 км — замена бордюров на вибропрессованные, укладка высокопрочного щебеночно-мастичного асфальта, ремонт и обустройство тротуаров.
На перекрестке с ул. Волжская будут построены разгонные полосы движения для правых поворотов, что должно увеличить пропускную способность трассы.
Также для обеспечения безопасности немного перенесут остановки общественного транспорта «Офсет» и «Школа». Сейчас их расположение не обеспечивает соблюдение правил дорожного движения. После переноса пешеходный переход расположится между посадочными площадками при движении в одну и другую сторону — выходя из автобуса, пассажиры будут идти к зебре, обходя транспорт сзади. Кроме того, во время ремонта модернизируют светофоры, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку», — рассказали в пресс-службе администрации города.
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