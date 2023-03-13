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Красноярск ожидает ремонт улицы Щорса

Красноярск ожидает ремонт улицы Щорса
Иллюстрация: yandex.ru

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта ул. Щорса на правом берегу города. Благоустройство пройдет этим летом на участке от Мичурина до Павлова.

#НОВОСТИ

Начальная цена контракта на ремонт транспортной артерии составляет 205,7 млн рублей.

Подрядчика выберут 30 марта 2023.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023.

В закупочной документации указано, что намечены работы по замене асфальтового покрытия, обустройство парковок, остановок, тротуаров, а также посадочных площадок для трамваев.

Справка

 
Щорс Николай Александрович (укр. Микола Олександрович Щорс), родился 25 мая (6 июня) 1895, умер 30 августа 1919. Офицер Русской императорской армии, затем — командир украинских красногвардейских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной Армии во время Гражданской войны, член РКП(б) с осени 1918. Личность Щорса не была широко известна, однако в феврале 1935 вручая Сталин предложил создать фильм об «украинском Чапаеве» известному режиссеру Александру Довженко, после этого о Щорсе написали несколько книг, песен, оперу, его имя стали давать школам, улицам, селам и городам. В 1936 на свет появилась известная «Песня о Щорсе» авторства Матвея Блантера (музыка) и Михаила Голодного (слова).
 

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Автор: Петр Савельев
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