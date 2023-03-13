Красноярск ожидает ремонт улицы Щорса
В Красноярске ищут подрядчика для ремонта ул. Щорса на правом берегу города. Благоустройство пройдет этим летом на участке от Мичурина до Павлова.
Начальная цена контракта на ремонт транспортной артерии составляет 205,7 млн рублей.
Подрядчика выберут 30 марта 2023.
Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023.
В закупочной документации указано, что намечены работы по замене асфальтового покрытия, обустройство парковок, остановок, тротуаров, а также посадочных площадок для трамваев.
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