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В Красноярске ищут подрядчика для ремонта улицы Семафорной

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта улицы Семафорной
Иллюстрация: администрация города

Вслед за улицей Щорса в Красноярске ищут подрядчика и для ремонта улицы Семафорной от Матросова до Судостроительной. Всего планируют привести в порядок 2,3 км.

#НОВОСТИ
После ремонта улица на этом участке станет четырехполосной. На проезжей части установят новые бортовые камни, остановки, уложат асфальт, сделают новые тротуары, газоны и водоотвод. 
 
Начальная цена контракта – 268,4 млн рублей. Победителя выберут 30 марта. Завершить работы нужно до 15 октября. А ремонт стартует, как только позволит погода. 
 
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Автор: Петр Савельев
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