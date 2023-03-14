В Красноярске ищут подрядчика для ремонта улицы Семафорной
Вслед за улицей Щорса в Красноярске ищут подрядчика и для ремонта улицы Семафорной от Матросова до Судостроительной. Всего планируют привести в порядок 2,3 км.
После ремонта улица на этом участке станет четырехполосной. На проезжей части установят новые бортовые камни, остановки, уложат асфальт, сделают новые тротуары, газоны и водоотвод.
Начальная цена контракта – 268,4 млн рублей. Победителя выберут 30 марта. Завершить работы нужно до 15 октября. А ремонт стартует, как только позволит погода.
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