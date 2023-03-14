В Красноярске ищут подрядчика для ремонта улицы Семафорной

Иллюстрация: администрация города

Вслед за улицей Щорса в Красноярске ищут подрядчика и для ремонта улицы Семафорной от Матросова до Судостроительной. Всего планируют привести в порядок 2,3 км.