Больше 300 км коммунальных сетей обновят в Красноярском крае до 2025

Из них 85 км будут отремонтированы в 2023, еще 256 км завершат в 2024.

341 км сетях водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения на территории Красноярска и края будут обновлены в течение 2023-24: работы пройдут в рамках проекта региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Красноярского края на период 2023-2027 годов». Он затронет 114 объектов в 15 муниципальных образованиях региона. Таким образом предполагается решить проблему изношенности коммунальных сетей в Красноярском крае. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 85 км сетей обновят в течение 2023, ремонт еще 256 км закончат за 2024.

«Финансирование предполагается из расчета: 60% — средства федерального Фонда развития территорий, а оставшиеся 40 % — средства краевого бюджета. Численность населения, для которого за эти два года улучшится качество предоставляемых услуг, составит 42 тысячи человек», — сообщил Александр Усс, губернатор Красноярского края, во время президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России, рекомендовал членам комиссии поддержать заявку в силу значительной протяженности коммунальных сетей в крае, нуждающихся в замене, дополнили в пресс-службе правительства региона.

В ходе совещания, которое прошло 9 марта, были рассмотрены проекты региональных программ, разработанных для 17 регионов.

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