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До 2025 в Красноярске на образование потратят почти 68 млрд рублей

До 2025 в Красноярске на образование потратят почти 68 млрд рублей
Иллюстрация: mirtesen.ru

В Красноярске к 2025 году построят четыре школы и три детсада. Муниципальную программу по развитию образования одобрили депутаты Горсовета. Администрации города рекомендовано утвердить документ

#НОВОСТИ

Муниципальную программу «Развитие образования в городе Красноярске на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» представили депутатам Горсовета на комиссии по социальному развитию.

По словам руководителя главного управления образования города Марины Аксеновой, общий объем средств программы на три года составляет почти 68 млрд рублей.

До 2025 в Красноярске планируется построить 4 школы: 3 в Советском районе, 1 – в Железнодорожном. Их общая вместимость составит 4 580 мест.

Также возведут и детские сады:

- в 2023 в жилом районе «Медицинский городок» (300 мест);

- в 2023 на ул. Крайней (190 мест);

- в 2024 в мкрн «Бугач» (300 мест).

Также в ближайшие три года в 26 школах проведут ремонт и закупят новое оборудование. На эти цели выделено 544 млн рублей. Особое внимание в программе уделяется летнему отдыху школьников в загородных лагерях. Идет передача детского оздоровительного лагеря «Таежный» Сухобузимского района в собственность Красноярска. Благодаря этому будет создано еще 900 мест для летнего отдыха школьников.

Комиссия Горсовета рекомендовала администрации Красноярска утвердить муниципальную программу. 

 

Автор: Петр Савельев
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