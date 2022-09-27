Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.09
58,10
56,47
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Детский лагерь «Таежный» передадут в собственность Красноярска

Детский лагерь «Таежный» передадут в собственность Красноярска
Иллюстрация: горсовет

Детский оздоровительный лагерь «Таежный» в Сухобузимском районе планируют передать в собственность Красноярска. Проект постановления внесен в Красноярский городской Совет депутатов.

#НОВОСТИ
Как рассказали в пресс-службе горсовета, всего планируется передать 60 зданий и сооружений, 8 земельных участков и более 460 транспортных средств. Передачу собственности должны согласовать депутаты горсовета: сначала на заседании постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию, а затем на сессии. 
 
Планируется, что лагерь сможет принимать в летнюю смену 2700 детей. На его обеспечение нужно 18 млн рублей. Средства будут выделять из городского бюджета.
 
Читайте также: 

Чтобы воспользоваться федеральной программой детского туристического кешбэка, оформите бесплатную карту «Мир» в Банке «Левобережный», оплатите ей путевки и вам вернется до половины их стоимости.

Частный детский лагерь под Красноярском работал без документов

По инициативе прокуратуры Дивногорска приостановлена работа детского лагеря «Конквэст», расположенного на территории эко-парка «Адмирал». У частного лагеря не было разрешительных документов на работу.

В 2020 году из Красноярска откроют субсидированные рейсы по 17 направлениям

Девять авиакомпаний открывают из Красноярска субсидированные рейсы по 17 направлениям. Это авиакомпании «ИрАэро», «ЮВТ АЭРО», «СиЛА», NordStar, «Якутия», «Ангара», «Ямал», «Аэрофлот» и S7 Airlines

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлерВ красноярский ТРЦ «Планета» зашел еще один одежный ритейлер
  • В Красноярском крае построили больше 900 тысяч «квадратов» жильяВ Красноярском крае построили больше 900 тысяч «квадратов» жилья
  • NordStar полетит из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург по спецтарифамNordStar полетит из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург по спецтарифам
  • На фоне мобилизации в России вырос спрос на наличныеНа фоне мобилизации в России вырос спрос на наличные
  • Глава Манского района заявил об отставкеГлава Манского района заявил об отставке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.