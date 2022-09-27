Детский лагерь «Таежный» передадут в собственность Красноярска
Детский оздоровительный лагерь «Таежный» в Сухобузимском районе планируют передать в собственность Красноярска. Проект постановления внесен в Красноярский городской Совет депутатов.
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Частный детский лагерь под Красноярском работал без документов
По инициативе прокуратуры Дивногорска приостановлена работа детского лагеря «Конквэст», расположенного на территории эко-парка «Адмирал». У частного лагеря не было разрешительных документов на работу.
В 2020 году из Красноярска откроют субсидированные рейсы по 17 направлениям
Девять авиакомпаний открывают из Красноярска субсидированные рейсы по 17 направлениям. Это авиакомпании «ИрАэро», «ЮВТ АЭРО», «СиЛА», NordStar, «Якутия», «Ангара», «Ямал», «Аэрофлот» и S7 Airlines