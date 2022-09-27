Детский лагерь «Таежный» передадут в собственность Красноярска

Детский оздоровительный лагерь «Таежный» в Сухобузимском районе планируют передать в собственность Красноярска. Проект постановления внесен в Красноярский городской Совет депутатов.

Как рассказали в пресс-службе горсовета , всего планируется передать 60 зданий и сооружений, 8 земельных участков и более 460 транспортных средств. Передачу собственности должны согласовать депутаты горсовета: сначала на заседании постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию, а затем на сессии.

Планируется, что лагерь сможет принимать в летнюю смену 2700 детей. На его обеспечение нужно 18 млн рублей. Средства будут выделять из городского бюджета.

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