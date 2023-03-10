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В Красноярске подготовили первую в этом году корректировку бюджета города

В Красноярске подготовили первую в этом году корректировку бюджета города
Иллюстрация: ГУ МВД по Красноярскому краю

Корректировка бюджета города Красноярска на 2023 и плановый период 2024–2025 поступила в горсовет. В 2023 бюджет города должен получить из краевой казни 1,3 млрд рублей.

#НОВОСТИ
Средства пойдут на замену дорожного полотна, установку дорожных знаков и ограждений на 24 дорожных объектах в Красноярске. Дополнительно за счет средств вышестоящих бюджетов в трехлетнем периоде предусмотрено 2 млрд рублей. Деньги пойдут на содержание улично-дорожной сети, строительство двух школ, капремонт лицея № 11, создание детского технопарка «Кванториум» в школы № 157 в мкрн «Преображенский»; комплексный капремонт здания детской музыкальной школы № 12.
 
Параметры бюджета города в 2023 увеличиваются на 161,1 млн рублей и составят 52,4 млрд рублей; расходы увеличиваются на 2,4 млрд рублей и составят 54,6 млрд рублей; дефицит составит 2,2 млрд рублей. 
 
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Автор: Петр Савельев
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