В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа

В Красноярске начинается капитальный ремонт Большой сцены Театра юного зрителя. Она будет закрыта с 3 апреля и до ноября.

В основном здании отремонтируют гримерные комнаты, холлы и санузлы, обновят пол, потолок, стены, планшет и поворотный механизм, рассказали в министерстве культуры.

На это время труппа ТЮЗа будет показывать спектакли на партнёрских площадках и на обновлённой Малой сцене, которую официально откроют после ремонта 16 марта. Сегодня там состоится премьера спектакля «Всё как у всех».

Все работы завершат в 2024. На капремонт в 2022..2024 из федерального и краевого бюджетов выделят более 500 млн рублей.

Ранее в ТЮЗе отремонтировали малую сцену. В здании обновили фасад, заменили оконные блоки, радиаторы, сделали вентиляцию, отопление и сантехнику. В зрительном зале установили мобильные подиумы, заменили стулья и модернизировали световое оборудование.

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