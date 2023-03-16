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В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа

В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярске начинается капитальный ремонт Большой сцены Театра юного зрителя. Она будет закрыта с 3 апреля и до ноября.

#НОВОСТИ
В основном здании отремонтируют гримерные комнаты, холлы и санузлы, обновят пол, потолок, стены, планшет и поворотный механизм, рассказали в министерстве культуры.
 
На это время труппа ТЮЗа будет показывать спектакли на партнёрских площадках и на обновлённой Малой сцене, которую официально откроют после ремонта 16 марта. Сегодня там состоится премьера спектакля «Всё как у всех».
 
В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа 1
 
В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа 2
 
Все работы завершат в 2024. На капремонт в 2022..2024 из федерального и краевого бюджетов выделят более 500 млн рублей.
 
Ранее в ТЮЗе отремонтировали малую сцену. В здании обновили фасад, заменили оконные блоки, радиаторы, сделали вентиляцию, отопление и сантехнику. В зрительном зале установили мобильные подиумы, заменили стулья и модернизировали световое оборудование.
 
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    Яркие современные проекты – визитная карточка любой компании, но особенно в сфере культуры. И насколько они будут привлекать аудиторию, зависит не только от креатива, но и от вложенных ресурсов.

 
Автор: Петр Савельев
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