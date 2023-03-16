В Красноярске закрывают Большую сцену ТЮЗа
В Красноярске начинается капитальный ремонт Большой сцены Театра юного зрителя. Она будет закрыта с 3 апреля и до ноября.
В основном здании отремонтируют гримерные комнаты, холлы и санузлы, обновят пол, потолок, стены, планшет и поворотный механизм, рассказали в министерстве культуры.
На это время труппа ТЮЗа будет показывать спектакли на партнёрских площадках и на обновлённой Малой сцене, которую официально откроют после ремонта 16 марта. Сегодня там состоится премьера спектакля «Всё как у всех».
Все работы завершат в 2024. На капремонт в 2022..2024 из федерального и краевого бюджетов выделят более 500 млн рублей.
Ранее в ТЮЗе отремонтировали малую сцену. В здании обновили фасад, заменили оконные блоки, радиаторы, сделали вентиляцию, отопление и сантехнику. В зрительном зале установили мобильные подиумы, заменили стулья и модернизировали световое оборудование.
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