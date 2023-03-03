Ольга Романова: Партнерство, как любовь, должно быть взаимным

Яркие современные проекты – визитная карточка любой компании, но особенно в сфере культуры. И насколько они будут привлекать аудиторию, зависит не только от креатива, но и от вложенных ресурсов.

Однако поиск спонсоров особенно для учреждений культуры является непростым вопросом. Об этом вы поговорили Ольгой Романовой, директором Красноярского музыкального театра.

Почему нужны спонсоры бюджетному учреждению? Наверняка, вам этот вопрос задают практически всегда, когда вы обращаетесь за финансовой поддержкой?

— Поддержка министерства культуры, безусловно, основной источник финансирования для государственного учреждения. Именно поэтому театр стабильно работает, сотрудники получают зарплату, здание обслуживается. И мы ежегодно обновляем наш репертуар. Но для того, чтобы быть яркими, заметными для публики, событий в театре должно быть больше. Поэтому бюджет в успешных театрах никогда не являлся единственным источником финансирования. Тогда бы просто не было фестивалей, конкурсов, специальных событий. Именно поэтому культурные учреждения находятся в перманентном состоянии поиска этих ресурсов. И здесь эффективны различные формы взаимодействия: гранты, партнерство, спонсорство. Использовать надо все возможности. И партнерство, как мне кажется, более творческий процесс для всех сторон, поэтому отдача от него масштабней.

Почему?

- В процессе реализации партнерского проекта градус вовлечения намного выше. Потому что именно в коллаборации идет поиск особых решений, интересных не только театру, но и партнеру. Это очень интересный процесс, приносящий порой довольно нестандартные, можно сказать уникальные идеи.

Сложно найти такого партнера?

— Конкуренция высока. И даже не между культурными проектами. Во-первых, у крупного бизнеса центр принятия решения находится далеко от нас и это усложняет коммуникации. Во-вторых, у каждой компании есть свои приоритеты. И это может быть далеко не культура, а, например, спорт. И здесь мы, увы, бессильны. Придется ждать изменения внутренней политики компании либо искать других партнеров.

Ну и все же, что нужно сделать, чтобы заинтересовать спонсора?

— По сути, спонсор становится официальным патроном театра. И театр создает, в том числе, интересное позиционирование компании. Перед тем, как идти к спонсору, мы четко прописываем, что мы можем, чего хотим и обязательно показываем, почему потенциальному спонсору может быть это интересно. Дальше идет индивидуальная работа. Стараемся учесть все факторы: как партнер хочет выглядеть в публичной среде, какие ставит приоритеты с точки зрения целевой аудитории, в отношении партнеров и государства. Если партнер стремится повышать свое реноме через культурный контекст, то театр в этом случае становится идеальным инструментом. У нас есть для этого все возможности.

И какие возможности у вашего театра?

— Партнерство как и любовь, должно быть взаимным. Поэтому для нас партнер – это союзник. Он определяет культурную повестку города и края, а крупнейшее культурное учреждение предлагает весь ранг возможностей. И это не просто размещение логотипа на сайте или в соцсетях. Это спецпроекты, тематические встречи, нативное включение партнера в собственные проекты, чтобы наша аудитория, в том числе, стала его потенциальными клиентами. А у нас очень большая аудитория: 150 тысяч зрителей только в офлайне и свыше 10 млн в онлайне. Это долгоиграющая история, в которой мы рассказываем о партнере, что он не только про бизнес. В содружестве с театром наш спонсор имеет сильную включенность в культурную жизнь региона и является источником для образования граждан и повышения статуса культуры, что само по себе входит в повестку государственной политики.

Сейчас у вас есть проекты, которые вы могли бы предложить потенциальному партнеру?

- Да, и не один. С начала этого сезона мы серьезно занимаемся изменением нашего внутреннего пространства в театре. У нас уже есть несколько объектов современного искусства, которые мы создали под руководством куратора Михаила Сапунова. Наша задача — органично трансформировать театр, чтобы привлечь внимание молодежной аудитории. Следующий шаг более масштабный. Впереди у Самого Музыкального 65-ый сезон. Дата для нас значимая. Мы хотим сохранить и донести историю театра с помощью современных интерактивных форм. Уже прошла презентация нашего календаря событий, который будет открываться в течение всего юбилейного года. А еще взялись за создание цифрового музея, где можно будет все подвигать и потрогать, в общем, так, чтобы было интересно зрителю, который приходит к нам на спектакли. И здесь как раз целое поле для демонстрации возможностей партнера. Есть у нас и другие проекты, задача которых рассказывать о театре современным языком. Я уверена, что спонсоры, которые заинтересованы в позиционировании себя, как компании с социальной ответственностью и государственным подходом, в партнерстве с нами смогут воплотить все свои идеи.