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Оперный театр Красноярска проведет автоквест «Словцов. Постскриптум» 25 марта

Оперный театр Красноярска проведет автоквест «Словцов. Постскриптум» 25 марта
Иллюстрация: Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского

Автоквест станет одним из событий международного оперного фестиваля «Словцов. Постскриптум». Локациями станут значимые места города, объединенные именем «сибирского соловья».

#НОВОСТИ

25 марта красноярцы могут присоединиться к автоквесту, организованному Красноярским театром оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского: игра пройдет в рамках Международного оперного фестиваля «Словцов. Постскриптум». Музыкальный форум проходит в Красноярске с 21 января по 16 апреля 2023.

Участники автоквеста будут передвигаться по знаковым местам города, которые связаны с именем Петра Словцова: театр, где выступала и работала семья Словцовых; заведение, где учился маленький Петр Словцов; места, которые имели большое значение для «сибирского соловья».

Главная задача участников — прибыть на локацию раньше остальных команд, выполнить задание, и перейти к следующей точке. На финальной локации в роли Петра Словцова выступит Давит Есаян.

На соревнование восьми команд будет отведено два часа — с 18:00 до 20:00.

В этом году международный оперный фестиваль «Словцов. Постскриптум» посвящен сразу двум датам: 100-летие создания Петром Словцовым и его супругой Маргаритой Риоли-Словцовой оперной труппы Красноярска, и 150-летие Федора Шаляпина.

«События фестиваля демонстрируют совпадения и связи творческой жизни двух больших певцов и их пересечения с репертуаром Красноярского театра оперы и балета», — сообщили в пресс-службе театра.

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Мероприятия фестиваля пройдут на сценах Красноярской краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского до 28 марта.

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Автор: Петр Савельев
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