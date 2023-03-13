Оперный театр Красноярска проведет автоквест «Словцов. Постскриптум» 25 марта
Автоквест станет одним из событий международного оперного фестиваля «Словцов. Постскриптум». Локациями станут значимые места города, объединенные именем «сибирского соловья».
25 марта красноярцы могут присоединиться к автоквесту, организованному Красноярским театром оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского: игра пройдет в рамках Международного оперного фестиваля «Словцов. Постскриптум». Музыкальный форум проходит в Красноярске с 21 января по 16 апреля 2023.
Участники автоквеста будут передвигаться по знаковым местам города, которые связаны с именем Петра Словцова: театр, где выступала и работала семья Словцовых; заведение, где учился маленький Петр Словцов; места, которые имели большое значение для «сибирского соловья».
Главная задача участников — прибыть на локацию раньше остальных команд, выполнить задание, и перейти к следующей точке. На финальной локации в роли Петра Словцова выступит Давит Есаян.
На соревнование восьми команд будет отведено два часа — с 18:00 до 20:00.
В этом году международный оперный фестиваль «Словцов. Постскриптум» посвящен сразу двум датам: 100-летие создания Петром Словцовым и его супругой Маргаритой Риоли-Словцовой оперной труппы Красноярска, и 150-летие Федора Шаляпина.
«События фестиваля демонстрируют совпадения и связи творческой жизни двух больших певцов и их пересечения с репертуаром Красноярского театра оперы и балета», — сообщили в пресс-службе театра.
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Мероприятия фестиваля пройдут на сценах Красноярской краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского до 28 марта.
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