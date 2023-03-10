Юбилейный Транссибирский арт-фестиваль откроется в Красноярске 10 марта

Мероприятия фестиваля пройдут на сценах Красноярской краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского до 28 марта.

10 марта в Красноярске открывается X Транссибирский арт-фестиваль — в 2023 на событии представят юбилейную программу. Выступления пройдут на нескольких сценах: в большом и малом залах Красноярской краевой филармонии, а также в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Открывающим станет выступление Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, Вадим Репин (скрипка) и Вадим Руденко (фортепиано) 10 марта. Тогда же впервые в России прозвучит Концерт для скрипки с оркестром азербайджанского композитора Полада Бюльбюль оглы. Открытие пройдет на сцене Большого зала филармонии.

12 марта состоится вечер камерной музыки: прозвучат сочинения Сен-Санса, Франка и Менотти.

17 марта — возможность услышать звучание джаза в «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина и сюите Александра Цфасмана.

18 марта пройдет первый в Красноярске показ проекта МОDANSE, который объединил балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого. На сцену выйдут прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.

Финалом X Транссибирского арт-фестиваля станет концерт Российского национального оркестра под управлением Алессандро Кадарио с участием Вадима Репина. Он пройдет 28 марта в Большом зале красноярской филармонии. В этот день запланирован экскурс от Ярослава Тимофеева, музыковеда и ведущего концертов Московской филармонии.

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