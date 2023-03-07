XV Красноярская музейная биеннале откроется 7 сентября 2023

В этом году она будет носить название «АВЕНИСЕЕСИНЕВА»: Енисей снова станет вектором самоидентификации края, с помощью которого продолжится художественное освоение сибирского региона.

В 2023 состоится очередная Красноярская музейная биеннале: она пройдет в 15-й раз и будет проецироваться на гуманитарную географию Приенисейского края. Открытие экспозиции под названием «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» пройдет 7 сентября в музейном центре «Площадь Мира». В программу биеннале войдут не только выставки художественных работ, но также паблик-арты, исследования и коммуникации. Кроме того, в рамках «АВЕНИСЕЕСИНЕВА» пройдут резиденции художников в музеях края.

По определению Сергея Ковалевского, куратора события и арт-директора «Площади Мира», биеннале станет «очередной попыткой реализации креативного потенциала сибирского региона».

«Отталкиваясь от уникального палиндрома „А в Енисее синева“, попробуем развернуть интуицию „обратимой синевы“ в нескольких содержательных измерениях. <...> Есть в конструкции заглавного палиндрома удачная пара существительных для диалектического полагания пространственной идентики: Енисей — символ локальности, Синева — метафора глобальности. Во глубине локального „потокового феномена“ скрывается универсальное измерение», — говорится в описании предстоящей биеннале.

Подготовка к событию уже началась: до 10 апреля красноярские художники могут подать заявки на питчинг проектов для галереи «Чёрный ящик» в Красных залах музея.

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