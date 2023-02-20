Нового директора «Площади Мира» назначат до сентября 2023

Такие сроки завершения кадровых перестановок озвучили в министерстве культуры Красноярского края.

17 февраля стало известно о кадровых изменениях в музейном центре «Площадь Мира»: Мария Букова покинула пост директора, который занимала с 2016. В пресс-службе музея «Деловому кварталу» подтвердили информацию о завершении сотрудничества между Марией Буковой и «Площадью Мира», а также добавили, что выполнение должностных обязанностей она закончила 16 февраля.

К сожалению, могу только подтвердить. Мария больше не является директором музейного центра», — сообщила изданию Мария Маковская, пресс-секретарь «Площади Мира».

С 17 февраля 2023 к временному исполнению обязанностей директора приступила заместитель директора по развитию Ульяна Белецкая.

«Она очень давно во всех делах музея, так что все будет в порядке, продолжаем работу», — добавили в пресс-службе «Площади Мира».

В министерстве культуры Красноярского края «Деловому кварталу» сообщили, что новый руководитель «Площади Мира» будет назначен до Красноярской музейной биеннале, которая пройдет в сентябре 2023. Этот арт-фестиваль станет юбилейным и состоится в 15-й раз.

Сейчас назначен временно исполняющий обязанности директор, поэтому деятельность Музейного центра продолжается в обычном режиме», — дополнила Елизавета Иванова, пресс-секретарь министра культуры региона.

Отметим, что Красноярская музейная биеннале была основана в 1995 «Площадью Мира» и стала первой в России.

Напомним, Мария Букова стала преемницей Михаила Шубского: он покинул занимаемый пост и перешел на должность президента «Площади Мира», тогда известного как «Красноярский музейный центр». Инициатором расторжения трудового договора стала экс-министр культуры края Елена Мироненко.

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