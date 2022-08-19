В Музыкальный театр назначен новый директор

До этого театр в течении 17 лет возглавляла Наталья Русанова.

Новый директор театра Ольга Романова — опытный продюссер.

Имеет высшее образование, окончила «Школу-студию им. Вл. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова» по специальности «Продюсер исполнительских искусств».

До назначения директором Музыкального театра Красноярска служила в:

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