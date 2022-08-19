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В Музыкальный театр назначен новый директор

В Музыкальный театр назначен новый директор
Иллюстрация: vk.com

В Красноярском Музыкальном театре появился новый директор, — заявил Аркадий Зинов, министр культуры региона.

#НОВОСТИ

До этого театр в течении 17 лет возглавляла Наталья Русанова.

Новый директор театра Ольга Романова — опытный продюссер. 

Имеет высшее образование, окончила «Школу-студию им. Вл. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова» по специальности «Продюсер исполнительских искусств».

До назначения директором Музыкального театра Красноярска служила в:

  • Союзе театральных деятелей РФ
  • Национальной театральной премии и фестивале «Золотая Маска»
  • Театральном фестивале им. А.П.Чехова
  • Камерном оркестре «Виртуозы Москвы»
  • «Электротеатре Станиславский»
  • Продюсерском центре «Триумф»
  • Театра «Балет Москва».

 

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Автор: Петр Савельев
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