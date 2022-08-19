В Музыкальный театр назначен новый директор
В Красноярском Музыкальном театре появился новый директор, — заявил Аркадий Зинов, министр культуры региона.
До этого театр в течении 17 лет возглавляла Наталья Русанова.
Новый директор театра Ольга Романова — опытный продюссер.
Имеет высшее образование, окончила «Школу-студию им. Вл. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова» по специальности «Продюсер исполнительских искусств».
До назначения директором Музыкального театра Красноярска служила в:
- Союзе театральных деятелей РФ
- Национальной театральной премии и фестивале «Золотая Маска»
- Театральном фестивале им. А.П.Чехова
- Камерном оркестре «Виртуозы Москвы»
- «Электротеатре Станиславский»
- Продюсерском центре «Триумф»
- Театра «Балет Москва».
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