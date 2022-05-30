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Красноярский оперный выйдет на сцену Большого театра

фрагмент балета «Катарина, или Дочь разбойника»
фрагмент балета «Катарина, или Дочь разбойника». Иллюстрация: krasopera.ru

Гастроли намечены на конец июля этого года. Красноярцы покажут две свои оперы и балет.

#НОВОСТИ
Артисты Красноярского государственного театра оперы и балета выступят на сцене Большого театра России. Об этом рассказали в Министерстве культуры Красноярского края.
 
В рамках гастролей, которые приурочены к 60-летию Дмитрия Хворостовского, красноярцы покажут три спектакля:
  • оперу «Дон Жуан», Вольфганга Амадея Моцарта;
  • балет «Катарина, или Дочь разбойника», Цезаря Пуни;
  • оперу «Лакме», Лео Делиба.
Представления пройдут на Исторической и Новой сценах Большого театра с 27 июля по 1 августа 2022 года.
Я очень рад, что у нашего Театра оперы и балета за этот творческий сезон появились сразу три новые постановки, достойные показа на сцене главного театра страны. Для нас эти гастроли — большая честь, ответственность и радость», — сказал министр культуры края Аркадий Зинов.
Добавим, гастроли Красноярского оперного в Москве организованы «Росконцертом» в рамках федерального проекта «Большие гастроли».
 
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Автор: Петр Савельев
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