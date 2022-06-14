На фестиваль «Мир Сибири» приедут артисты из разных стран

Фестиваль этнической музыки и ремесел будет проходить в Шушенском с 7 по 10 июля. На мероприятии зрители увидят гостей из разных стран. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Так, на фестивале «Мир Сибири» выступят артисты из России, Португалии, Алжира, Турции, Израиля, Кабо-Верде и других государств.

«Очень рад, что в этом году, несмотря на сложную логистику, организаторам удалось сохранить международную составляющую проекта, поддержать международный статус фестиваля», — рассказал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Концерты приглашённых звёзд впервые разделены на четыре дня.

Одними из первых на главную сцену «МИРа» поднимутся победители премии Russian World Music Awards в номинации «Лучший этнический проект России» — коллектив Seven Eight Band.

Вместе с основным составом группы джазовать под открытым небом будет лидер алжирских оркестров Хассан Белкасем Беналиуа и перкуссионист из Турции Мисирли Ахмет.

Кроме того на главной сцене фестиваля выступят: группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, израильская певица Shiran, соул-певица Элида Алмейда из Кабо-Верде.

Ранее в числе главных звёзд музыкальной программы фестиваля уже называли белорусский государственный ансамбль «Песняры», проект Тины Кузнецовой Zventa Sventana, Сергея Старостина и арт-квартет Тима Дорофеева, группы Namgar, Uzoritsa и Khoomei Beat.

Отметим, вход на все концерты «МИРа Сибири» бесплатный.

Напомним, это первый год после начала пандемии коронавируса, когда фестиваль решили все-таки проводить — предыдущие два года мероприятие отменялось из-за антиковидных ограничений.

Ранее DK.RU сообщал, никаких ограничений по количеству присутствующих на фестивале нет.

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