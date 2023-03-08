Весна. Любовь. Театр Пушкина.

Самые милые и нежные, самые прекрасные и любимые! С весенним праздником, с Международным женским днем! Пусть все пожелания этого дня станут явью. Мира, добра, радости. Очень хочется, чтоб вы стали чуточку счастливее, влюбленнее. Вам так к лицу весна! Всегда оставайтесь собою, а сильное плечо пусть будет надежной опорой и поддержкой. Будьте музами для своих любимых мужчин, вдохновляйте нас на великие подвиги, а нам, мужчинам, пусть всегда хватает чуткости и ума, чтобы исполнять ваши желания раньше, чем произнесете их вслух! Пусть весна станет началом нового витка событий, которые будут радовать вас каждый день! Пусть в вашу жизнь придет чудо и волшебство, а все мечты превратятся в реальность! Пускай глаза ваши сияют радостью, будет много ярких и незабываемых впечатлений, пускай вдохновение не покидает вас! А за вдохновением не забывайте заглядывать в театр! И будучи актером театра, желаю, чтобы из вашей жизни исчезли драмы, трагедии и негативные персонажи! Пусть судьба балует вас умопомрачительными сюжетами. Сражайте наповал восторженных поклонников и получайте море цветов! Счастья вам, дорогие женщины!» Георгий Дмитриев, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина