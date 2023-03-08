Весна. Любовь. Театр Пушкина.
Артисты драматического театры имени Пушкина поздравляют читательниц ДК с 8 марта.
В этот чудесный день я хочу пожелать любви. Любите и будьте любимыми, ведь это самое главное!» — Петр Аникин, директор Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Самые милые и нежные, самые прекрасные и любимые! С весенним праздником, с Международным женским днем! Пусть все пожелания этого дня станут явью. Мира, добра, радости. Очень хочется, чтоб вы стали чуточку счастливее, влюбленнее. Вам так к лицу весна! Всегда оставайтесь собою, а сильное плечо пусть будет надежной опорой и поддержкой. Будьте музами для своих любимых мужчин, вдохновляйте нас на великие подвиги, а нам, мужчинам, пусть всегда хватает чуткости и ума, чтобы исполнять ваши желания раньше, чем произнесете их вслух! Пусть весна станет началом нового витка событий, которые будут радовать вас каждый день! Пусть в вашу жизнь придет чудо и волшебство, а все мечты превратятся в реальность! Пускай глаза ваши сияют радостью, будет много ярких и незабываемых впечатлений, пускай вдохновение не покидает вас! А за вдохновением не забывайте заглядывать в театр! И будучи актером театра, желаю, чтобы из вашей жизни исчезли драмы, трагедии и негативные персонажи! Пусть судьба балует вас умопомрачительными сюжетами. Сражайте наповал восторженных поклонников и получайте море цветов! Счастья вам, дорогие женщины!» Георгий Дмитриев, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Женская нежность и красота, сияющие блеском глаза… Для меня женщина — это богиня, ради которой я желаю и стремлюсь стать лучше, сильней, уверенней, это весомая цель и правильный путь для каждого мужчины. Вы делаете нас настоящими, ради вас мы, мужчины, совершаем подвиги и поступки, пишем песни и стихи, познаем любовь и учимся чувствовать. Я с горящим, пламенным сердцем спешу поздравить вас с 8 Марта и смело могу заявить, что нет на свете чуда прекрасней женщины, нет на небе звезды ярче женских глаз, нет одеяла мягче ваших объятий. Люблю вас, милые дамы!» Максим Клиновицкий, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Женщины, девушки, девочки, мамы, сестры, бабушки… Хочу признаться всем вам в любви! И не потому, что «весна — время любви». Мне кажется, вся наша жизнь — это время любви. Но весной хочется признаваться в этом чаще! Я вас люблю!» Алексей Попов, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Милые, нежные, прекрасные и любимые! Поздравляю вас с праздником весны и красоты. Легкости, тепла, улыбок и прекрасного настроения. Вам так к лицу весна! Радуйтесь жизни, любите и будьте любимыми». Эдуард Михненков, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России
Прекрасные и милые дамы! С весенним праздником! Счастья и любви!» Владимир Пузанов, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, заслуженный артист России
Я благодарен празднику 8 Марта за то, что многие мужчины в этот день снимают свои панцири, останавливаются в спешной гонке, чтобы оглянуться и посмотреть на своих женщин и сказать им спасибо! Спасибо мамам за то, что они выносили нас и стали на долгие годы нежной и уютной колыбелью. Спасибо женам за то, что находятся рядом и в сложных разговорах за столом на кухне способны сказать честные и порой такие нужные слова! Спасибо дочерям, что дарят радость и чистое восприятие жизни! С праздникам, любимые!» Никита Косачев, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
Вы украшенье нашей жизни, любви и счастия исток! С праздником весны! Дмитрий Корявин, актер Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина