В Красноярске ищут подрядчика для ремонта мостов за 320 млн рублей
На сайте госзакупок появился тендер для выполнения работ по ремонту мостов в Красноярске. Начальная цена контракта — 321,4 млн рублей.
Заявки на участие в торгах принимают до 3 мая 2023. Выполнить все работы — поменять асфальт, бортовые камни и все несущие конструкции — нужно до 1 ноября 2023.
В списке для ремонта следующие объекты:
- путепровод по ул. Мичурина через пр. «Красноярский рабочий»
- мост через Качу в районе ул. Брянская, 140
- мост через Качу в районе по ул. Брянской, 280А
- мост через Качу в районе по ул. Перенсона, 39А
- Коммунальный мост через Енисей от ул. Вейнбаума до путепровода на о. Отдыха
- путепровод на о. Отдыха
- мост через Абаканскую протоку
- Октябрьский мост им. П. С. Федирко
- Октябрьский мост через пр. Татышев
- подходы к Октябрьскому мосту на о. Татышев.
Читайте также:
-
На ремонт дорог Красноярска выделили 1,8 млрд рублей
Финансирование дорожных работ в Красноярске в этом году увеличили до 1,8 млрд рублей. Изначально в краевом дорожном фонде было заложено 512 млн рублей.
-
Готовность Высокогорского моста составляет 90%
Строители установили пролетное строение моста в русле реки на проектные отметки.
-
Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
УСК «Сибиряк» выбран победителем аукциона на подряд по строительству двухуровневого подземного паркинга в центре города.