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В Красноярске ищут подрядчика для ремонта мостов за 320 млн рублей

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта мостов за 320 млн рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

На сайте госзакупок появился тендер для выполнения работ по ремонту мостов в Красноярске. Начальная цена контракта — 321,4 млн рублей.

#НОВОСТИ
Заявки на участие в торгах принимают до 3 мая 2023. Выполнить все работы — поменять асфальт, бортовые камни и все несущие конструкции — нужно до 1 ноября 2023. 
 
В списке для ремонта следующие объекты: 
  • путепровод по ул. Мичурина через пр. «Красноярский рабочий»
  • мост через Качу в районе ул. Брянская, 140
  • мост через Качу в районе по ул. Брянской, 280А
  • мост через Качу в районе по ул. Перенсона, 39А
  • Коммунальный мост через Енисей от ул. Вейнбаума до путепровода на о. Отдыха
  • путепровод на о. Отдыха
  • мост через Абаканскую протоку
  • Октябрьский мост им. П. С. Федирко
  • Октябрьский мост через пр. Татышев
  • подходы к Октябрьскому мосту на о. Татышев.
 
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Автор: Петр Савельев
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