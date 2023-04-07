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Готовность Высокогорского моста составляет 90%

Готовность Высокогорского моста составляет 90%
Иллюстрация: КрУДор

Строители установили пролетное строение моста в русле реки на проектные отметки.

#НОВОСТИ

Конструкцию весом 8+ тыс. т установили с помощью системы гидравлических домкратов, теперь пролеты полностью закреплены к опорам, — сообщает Минтранспорта региона.

Напомним, что северный мост через Енисей возводят более 1,5 лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Финансирование строительства составляет 7+ млрд рублей. Сдача объекта запланирована на декабрь 2023, однако работа идет с опережением графика.

На следующем этапе проведут монтаж деформационных швов над опорами №3 и №9 и гидроизоляцию мостового полотна.  Также идет подготовка к закупке материалов и завозу оборудования для сезонных работ», — сообщил Андрей Журавлев, руководитель КрУДор.

Теперь мостовикам предстоит выполнить антикоррозионую обработку, покрасить элементы моста, уложить асфальтобетон, обустроить наружное освещение и водоотвод, установить дорожно-знаковую информацию.

Проезжая часть моста будет двухполосной, с технологическими проходами по краям.

Подходы к сооружению заасфальтируют, а на съезде с автодороги Красноярск…Енисейск обустроят кольцевую развязку.

Готовность Высокогорского моста составляет 90% 1
Фото: КрУДор

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Автор: Петр Савельев
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