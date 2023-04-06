Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
УСК «Сибиряк» выбран победителем аукциона на подряд по строительству двухуровневого подземного паркинга в центре города.
«Сибиряк» выиграл торги, предложив свои услуги за 787,5 млн рублей, — сообщает документация на портале Госзакупки.
Два других красноярских застройщика: ООО «М-200» и ООО «Совспецстрой» — предложили выполнить работы за 782,5 и 762,7 млн рублей соответственно, но получили меньше баллов от комиссии «по другим критериям».
В итоге на ул. Дубровинского появится паркинг площадью 8+ тыс. кв. м и вместимостью 292 места, 137 из них на 1 этаже и 155 — на втором.
Сейчас на пл. им. А. П. Чехова расположены памятник писателю и фонтан «Реки Сибири», которые с началом строительства демонтируют. По окончании стройки памятник вернут на место, а фонтан — нет.
Сдать объект должны к лету 2024.
Справка
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