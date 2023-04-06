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Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей

Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей
Иллюстрация: Госзакупки

УСК «Сибиряк» выбран победителем аукциона на подряд по строительству двухуровневого подземного паркинга в центре города.

#НОВОСТИ

«Сибиряк» выиграл торги, предложив свои услуги за 787,5 млн рублей, — сообщает документация на портале Госзакупки.

Два других красноярских застройщика: ООО «М-200» и ООО «Совспецстрой» — предложили выполнить работы за 782,5 и 762,7 млн рублей соответственно, но получили меньше баллов от комиссии «по другим критериям».

Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей 1

В итоге на ул. Дубровинского появится паркинг площадью 8+ тыс. кв. м и вместимостью 292 места, 137 из них на 1 этаже и 155 — на втором.

Сейчас на пл. им. А. П. Чехова расположены памятник писателю и фонтан «Реки Сибири», которые с началом строительства демонтируют. По окончании стройки памятник вернут на место, а фонтан — нет.

Сдать объект должны к лету 2024.

Справка

 
«УСК Сибиряк» основан в 1989 и является одним из крупнейших застройщиков Красноярска. Гендиректор — Владимир Егоров, который в 2017 претендовал на пост мэра.
 

Под памятником Чехову появится паркинг стоимостью 0,8 млрд рублей 2

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Автор: Петр Савельев
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